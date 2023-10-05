الأردن يهنئ المغرب بفوزه في استضافة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٠

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعربت المملكة الأردنية الهاشمية عن أصدق مشاعر التهنئة للمملكة المغربية الشقيقة، بمناسبة فوزها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام ٢٠٣٠، كثاني دولة عربية تحظى بهذه الفرصة، والتي تعد إنجازاً يفتخر به جميع العرب.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين ثقة المملكة المطلقة بالمملكة المغربية الشقيقة في قدرتها على تنظيم هذه البطولة، معربةً عن تمنياتها لها بالتوفيق والنجاح في تنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.
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