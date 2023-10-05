الأردن يرحب بإعلان السعودية نيتها استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
رحب الأردن بإعلان السعودية الشقيقة نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034.
وأكدت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، أنه انطلاقا من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين؛ فإن الأردن يعرب عن دعمه للسعودية في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقته المطلقة بقدرتها على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة، وعلى نحو مشرف يعود بالفخر على العرب جميعا.-(بترا)
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