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حزب تقدم عن مطعوم الحصبة: الحكومة ما تزال تمارس الفشل ذاته في مواجهة الأزمات

10/5/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أصدر حزب "تقدُّم" بيانا حيال مطعوم (MR) ضد الحصبة والحصبة الألمانية، والذي تنوي وزارة الصحة العمل على إعطائه للطلبة.

وتاليا نص البيان بالكامل:

"إنّ حزب تقدّم، وانطلاقاً من إيمانه بأحقيّة توفير الإجراءات الواضحة لكل مواطن يقطُن على أرض هذا الوطن والتي تستند إلى معلومات قادرة أن تُحاكي الشارع بما يُطمئنه وتضمن له الإجابة على الكثير من التساؤلات، يُؤكد ببيانه الآتي أنّ صحة المواطن أولوية تتقدّم على جميع الأولويات، ومن هُنا تدارس الحزب حالة الجدل التي تدور حيال المطعوم الذي تنوي وزارة الصحة بالعمل على إعطائه للأطفال كجرعة مدعمة لمرض الحصبة مُعقّباً على ذلك بالآتي:-

أولاً: انطلاقاً من قناعة حزب تقدُّم المُتمثّلة بأولوية صحة المواطن يُقدِّر الحزب حرص الحكومة على صحة المواطنين وأبناء الوطن في محاربة الأوبئة وضرورة اتخاذ إجراءات صحية تحول دون انتشار الأوبئة حفاظاً على الصحة العامة إلّا أنّه كان من الأدعى أن تهيئ الجهات المختصة المواطن لذلك قبل تعميم البدء بالإجراءات.

ثانياً: لا زالت الحكومة تُمارس الفشل ذاته في مواجهة إدارة الأزمات، مما يُساهم بخلق حالة من الهلع لدى المواطن إذ أخفقت، هذه المرّة، كما في حالات عديدة، في إدارة ملف المطعوم الذي يمر بإجراءات واضحة من مرحلة التصنيع والاختبار والطرح في الأسواق والحصول على الموافقات المطلوبة من الجهات المحلية والمتمثّلة أردنياً في مؤسسة الغذاء والدواء.

ثالثاً: نثِقُ في حزب تقدُّم بقدرة وزارة الصحة والمؤسسة العامة للغذاء والدواء على توضيح ما يجري وحرصها على أن لا تكون المملكة من أول الدول التي تُقدِم على هذه الخطوة وكأنها مكاناً للتجارب.

رابعاً: يدعو حزب تقدُّم الحكومة مُمثلّة بوزارة الصحة إلى التريّث في البت بأمر إعطاء المطعوم للأطفال، لحين التثبُّت من صحته وسلامته كون المطعوم غير معتمد دولياً من منظمة الصحة العالمية ومحلياً من قِبل المؤسسة العامة للغذاء والدواء.

خامساً: نُطالب من السادة النواب متابعة أمر المطعوم ومساءلة الحكومة عن أسباب الفشل في إدارة الملف.

سادساً: نتساءل في حزب تقدُّم؛ هل نحن أمام حالة وبائية ضاغطة تُشكِّل خطراً عاماً، تستدعي لنشر المطعوم على مستوى الوطن ؟

سابعاً: حرِصنا وما زلنا نحرص في تقدُّم على التحذير مراراً وتكراراً من استمرار فقدان الثقة بين المواطن والحكومة والذي بدوره قاد إلى ظهور تلك المساحة الواسعة لردة الفعل التي نشهدها حيال المطعوم.

وبناءً على ذلك كان من الضرورة لحزب تقدُّم طرح هذه المطالب إيماناً منه بأهمية تبنّي ما يجول بخاطر أبناء هذا الوطن والحديث بصوتهم لإيصاله من خلال هذه المساحة".

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