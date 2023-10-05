إعلان عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط

إعلان عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط
التاريخ
10/5/2023 2:31:57 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعرب أمين عمان يوسف الشواربة عن شكره للسفارة
الأميركية على إعلان عمّان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط في إطار منتدى العواصم
البيئية؛ وذلك بهدف تعزيز مبادرات الاستدامة والتخضير والحد من آثار التغير
المناخي.
جاء ذلك في إدراج للشواربة عبر حسابه على منصة "X".
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