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إعلان عمان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط

10/5/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعرب أمين عمان يوسف الشواربة عن شكره للسفارة الأميركية على إعلان عمّان أول عاصمة بيئية في الشرق الأوسط في إطار منتدى العواصم البيئية؛ وذلك بهدف تعزيز مبادرات الاستدامة والتخضير والحد من آثار التغير المناخي.

جاء ذلك في إدراج للشواربة عبر حسابه على منصة "X".



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