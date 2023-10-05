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السفيرة الأمريكية تؤكد أهمية ودور الوصاية الهاشمية في القدس

10/5/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




استقبل رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي في مكتبه بدار مجلس النواب اليوم الخميس، السفيرة الأمريكية يائل لمبرت، وذلك بمناسبة استلام مهامها سفيرة لبلادها لدى المملكة، حيث جرى بحث تعزيز العلاقات المشتركة، لا سيما العلاقات البرلمانية.

وأكد الصفدي، عمق علاقات الصداقة التي تجمع البلدين، مشددًا على أهمية التعاون والتنسيق المشترك بما يحقق مصلحة الشعبين الصديقين، وبما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، والدفع قدمًا بدعم حق الشعب الفلسطيني بإقامة دولته المستقلة، مشدداً على أهمية ودور الوصاية الهاشمية في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس.

وأضاف الصفدي أن الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني يسير بخطوات واثقة نحو تحديث منظومته السياسية والإدارية والاقتصادية، ولذا دخلنا المئوية الثانية للدولة بمشروع وطني شامل غايته تحقيق التنمية الشاملة والوصول إلى برلمانات حزبية برامجية، على طريق توسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صناعة القرار، وعماد ذلك تمكين للشباب والمرأة.

وأعربت السفيرة الأمريكية عن تقدير بلادها للدور الكبير الذي يقدمه الأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني، من أجل تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكدة على أهمية ودور الوصاية الهاشمية في القدس.

كما أكدت حرص بلادها على تعزيز آفاق التعاون المشترك، مشيدة بالجهود الأردنية الكبيرة التي يبذلها الأردن في ملف اللاجئين.

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