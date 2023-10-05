Thursday, 05 October 2023 11:13 GMT

خبراء في لقاء لتحالف“نافع”: الذكاء الاصطناعي وسيلة لتحسين التعليم

10/5/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




على وجه الخصوص ساعد الذكاء الاصطناعي المعلمين على تطوير مهنتهم، ووفر لهم جميع المعلومات التي يحتاجون إليها، فضلاً عن أنه سمح بإنشاء محتوى يناسب طلابهم بشكل أفضل. مقابل ذلك يعتقد العديد من الخبراء أن هذه التكنولوجيا لا يمكن أن تنتزع من وجود المعلمين، إلا أنهم يتفقون على أنها ستغير طريقة قيامهم بوظائفهم وأفضل الممارسات التعليمية للتطبيق.

في هذا السياق، ولتبادل الخبرات والمعارف فيما يخص استخدام الذكاء الاصطناعي وتخطيط الدروس واستراتيجيات التدريس المبتكرة من أجل تعزيز قدرات المعلمين وتقليل نسب التسرب من المدارس، عقدت منظمة النهضة العربية للتنمية والديمقراطية (أرض)، ضمن سلسلة حوارات التحالف الوطني لمستقبل التعليم في الأردن- نافع، جلسة حوارية بعنوان:“تمكين المدارس الأردنية للتعلم المستقبلي المستدام: كيف يغير الذكاء الاصطناعي قطاع التعليم؟”، الإثنين 25 أيلول/ سبتمبر 2023، وأدارتها مستشارة برنامج التعليم في النهضة العربية (أرض)، د. أسيل الشوارب.

وأكدت مديرة التعليم الإلكتروني في أكاديمية الملكة رانيا لتدريب المعلمين، أمجاد أبو هلال، أن تقنيات الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته يمكن أن تكون فعالة؛ إذا ما تم استخدامها في مجال تحليل البيانات التعليمية وتطوير المناهج وتحسين عملية التدريس، ودعم وصول المعلمين إلى الموارد التعليمية الجديدة.

وأشارت أبو هلال إلى أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي كـ“تشات جي بي تي” يمكن أن تكون أداة قوية في التعليم، ولكن على الإنسان أن يتذكر أنه المحرك الرئيسي للعملية التعليمية، وعليه كذلك أن يجعل التكنولوجيا وسيلة لتحسين التعليم وتوفيره للجميع، دون إهمال الجانب الإنساني والتفاعل الحقيقي بين المعلم والطالب.

من جهته، اعتبر مدير تطوير الأعمال في الشركة المتحدة للإنتاج التعليمي (منصة هوز)، خالد عبابنة، أن التعليم والذكاء الاصطناعي مرتبطان ارتباطًا وثيقاً، لأن التعليم بحاجة دائمة إلى التطوير والابتكار، ولدى الذكاء الاصطناعي الفرص والأدوات الجديدة للتطوير، وبالتالي، لا مبرر للخوف من التغيرات وتخيل أن الآلات يمكن أن تحل محل المعلمين في المدارس.

ويدرك عبابنة أنه على المدى الطويل، ستصبح تقنية الذكاء الاصطناعي جزءاً أساسياً من حياتنا؛ لذلك بدلاً من محاربتها، يبدو واضحاً أننا، كمعلمين وطلاب، بحاجة إلى التحرك معها، واستخدامها لصالحنا، وتكييف الطريقة التي نعلم بها، مما يتطلب تغير طبيعة التعلم بشكل كبير في المستقبل، سواء من حيث المحتوى والمهارات التي يجب تدريسها أو طريقة تعلم الطلبة.

أما مديرة تطوير الأعمال في شركة شعاع المعرفة للمعلومات، سارة قفاف، فنبهت إلى أن هناك مخاطر التكنولوجيا على الطلبة تكمن في حال زاد الاستخدام عن الحد المسموح، ولم تكن هناك مراقبة من قبل الأهل والمعلم، فحينها ستصبح ضارة وغير نافعة لهم، مما يترتب أن نعمل معاً كمجتمع لضمان استخدام هذه التكنولوجيا بطريقة أخلاقية ومسؤولة.

وبحسبها، ولكي تندمج هذه التكنولوجيا في العملية التعليمية بنجاح؛ فعلى المستفيدين منها سواء المعلمين أو المتعلمين اكتساب مهارات وكفاءات جديدة تمكنهم من استخدامها بفعالية، فالمعلمون بحاجة إلى اكتساب القدرة على دمج الذكاء الاصطناعي في ممارسات التدريس الخاصة بهم، وتقييم تأثيره على تعلم الطالب.أما المتعلمون فهم بحاجة إلى فهم وسائل التفاعل البناء مع هذه الأنظمة.

إلى ذلك، جرت نقاشات متنوعة بين المشاركين في الجلسة، خلصت إلى حاجتنا لتعزيز الابتكار والتطوير في التعليم، وتطوير استراتيجية وطنية خاصة بالتعليم بالتعاون مع كافة القطاعات، والنهوض بمكانة المعلم بشكل عام لنجاح منظومة التعليم الشامل في المدارس والجامعات، مع أهمية تكييف التدريس والتقييم لدمج الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي وضمان المساواة بين كافة الفئات في الوصول لهذه التكنولوجيا.

MENAFN05102023000072011014ID1107197962

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث