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الخصاونة: نحن متحيزون بالفطرة إلى المعلم

10/5/2023 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



رعى رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة حفل التَّكريم السَّنوي للمعلِّمين والمعرض التَّعليمي الذي تُقيمهُ وزارة التَّربية والتَّعليم؛ بمناسبة يوم المعلِّم العالمي.
وقال الخصاونة: لا يسمو لقبٌ ولا تعلو وظيفةٌ على وظيفة المعلِّم، الذي يحتلُّ مكانةً خاصَّة في قلب ووجدان جلالة الملك عبدالله الثَّاني، وسموِّ الأمير الحسين بن عبدالله الثَّاني وليِّ العهد.
وأضاف أن يوم المعلِّم العالمي مناسبة تستحق أن نُفرِدَ لها مساحة خاصَّة؛ لما للمعلِّم من مكانة عظيمة، ولما لدوره من قُدْسيَّة وأهميَّة وقيمة في كلِّ المجتمعات الإنسانيَّة على مرِّ التَّاريخ.
وأزجى تحيَّة تقدير وإجلال واعتزاز إلى كلِّ معلِّم ومعلِّمة، تَطَالُ عنانَ عطائِهم الوفير، وجهدِهِم الدَّؤوب، وتليق بمقاماتهم وقاماتهم الباسِقة، التي ترقى مع كلِّ حرف يعلِّموهُ لطلبتنا.
وقال إن يوم المعلِّم هو يومٌ للأردن وللأردنيين الذين آمنوا بالعلم، واتَّخذوه خيارَهم الأهمَّ والأثمن؛ باعتباره مشروعاً وطنيَّاً تنمويَّاً؛ ونحن متحيِّزون بالفِطرَةِ إلى المعلِّم، لأنَّ التحيُّز له هو انحيازٌ للوطن.
وتابع: كلُّ واحدٍ منَّا – وأنا أوَّلَهم – يحملُ في ذاكرته، وفي وجدانه وقلبه، أثراً طيِّباً، ومحبَّة عميقة لأكثرِ من معلِّم أو معلِّمة تركوا بصمات لا تُنسى في حياته.
وأكد أن الحكومة تؤمن إيماناً مطلقاً بأهمية الدَّور الذي يؤديه المعلمون والمعلمات في وطننا العزيز، فهم الأداة المُثلى في التأثير الإيجابي، وملتزمون بالقيم الوطنية الأصيلة ونقلها بموضوعية إلى الأجيال بعيداً عن محاولات التشويه والتأثير السلبي والتجاذبات التي يحاول البعض ممارستها.
وأضاف“نجهد في تطوير الخِطط الرَّامية إلى تعزيز دور المعلِّمين ومكانتهم، ومكافأة المتميِّزين منهم، وتطوير برامج التأهيل والتَّمكين، التي تُسهِمُ في تعزيز قدرات المعلِّمين، وتنعكس إيجاباً على أدائِهم، وعلى أداء أبنائنا وبناتنا الطَّلبة أيضاً”.
وقال: سنستمرُّ بتنفيذ خططنا الكفيلة بتطوير العمليَّة التعليميَّة بشتَّى مستوياتها، التي يُشكِّلُ المعلِّمون محورها الأساس، إلى جانب المضي قُدُماً في تطوير البيئة المدرسيَّة والمناهج الدِّراسيَّة؛ لتواكِب التقدُّم التقني والمعرفي الذي يشهدُهُ العالم.
وأوضح أن للمعلِّمين دورٌ مهمٌّ في مشروع التَّحديث الشَّامل الذي يقوده جلالة الملك، من خلال توعية أبنائنا وبناتنا الطَّلبة بمساراتِ التَّحديثِ الثَّلاثة، خصوصاً مسار التَّحديث السِّياسي، الذي يُشكِّلُ الشَّباب فيه ركيزة أساسيَّة.
وبين أن المسؤوليَّة الوطنيَّة تقتضي من الأخوات والإخوة المعلِّمين إحاطةَ أبنائنا وبناتنا الطَّلبة بسرديَّة الدَّولة الأردنيَّة العتيدة التي تجاوز عُمرُها مئةَ عام ولديها قصَّةُ نجاح وإنجازات عظيمة تقترب من حدود الإعجاز، رغمَ محدوديَّة الموارد وكثرة الخُطُوب.
وشدد على أن سرديَّةُ الدَّولة الأردنيَّة يجب أن تُروى إلى الطَّلبة بأعلى درجات الفخر والاعتزاز؛ لتُعمِّق في أذهانهم ووجدانهم حُبَّ الوطن وروح المسؤوليَّة، بعيداً عن بعض ممارسات“جلد الذات”.
وختم بالشُّكر الجزيل إلى وزارة التَّربية والتَّعليم والمركز الوطني لتطوير المناهج وأكاديميَّة الملكة رانيا لتدريب المعلِّمين على جهودهم في رعاية المعلِّمين وتمكينهم، وتطوير العمليَّة التَّعليميَّة والتَّربويَّة.

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