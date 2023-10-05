النواب: المعلمون حملة رسالة نبيلة وبناء للأجيال

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
هنأ رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي، باليوم العالمي للمعلمين، مؤكداً اعتزاز المجلس بعطائهم ودورهم في مسيرة البناء الوطني عبر ما يقدمونه من خدمات جليلة ومقدرة في العملية التعليمية والتربوية.
وقال الصفدي، إن المعلمات والمعلمين على امتداد مساحة الوطن الغالي، كانوا وما يزالون حملة رسالة نبيلة في بناء الأجيال ونقل المعرفة، وسيبقون محط رعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، والذي يرى فيهم أساس نهضة المجتمع والمستقبل، وتنشئة الجيل ووضعه على طريق المستقبل المتميز.
ووجه الصفدي تحية فخر واعتزاز بالمعلم في يومه العالمي، وهو يحمل راية العلم والتربية، سراجاً للهدى والمعرفة، وساعداً للتنمية والعطاء، مواصلاً مسيرة البناء لتكون الأجيال أكثر تسلحاً بالعلم والقدرات.
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