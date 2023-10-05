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تعميم هام من التعليم العالي بشأن تسجيل الطلبة الجدد في الجامعات

10/5/2023 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عزمي محافظة اليوم الخميس على جميع رؤساء الجامعات والكليات الجامعية الرسمية بضرورة منح الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في تخصصات الجامعات والكليات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2023 -2024 والتي أعلنت لمرحلة البكالوريوس مساء يوم الخميس الموافق 28-9-2023، وأعلنت لمرحلة الدبلوم المتوسط مساء يوم السبت الموافق 30-9-2023 فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية وذلك حتى نهاية دوام يوم الاثنين القادم الموافق 9-10-2023، حيث ستكون وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت قائمة الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الإنتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى وأكد الوزير محافظة أن الهدف من ذلك التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم ومنع ازدواجية دفع الرسوم في اكثر من جامعة.

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