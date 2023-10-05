Thursday, 05 October 2023 11:12 GMT

الهواري: سبب انتشار الحصبة هو الإغلاقات التي رافقت فيروس كورونا

10/5/2023 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



بحثت لجنة الصحة والبيئة والسكان في مجلس الأعيان برئاسة العين الدكتور ياسين الحسبان، اليوم الخميس، موضوع مطاعيم (MR) للحصبة والحصبة الألمانية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة مع وزير الصحة الدكتور فراس هواري ونائب مدير مديرية الغذاء الدواء الدكتور محمود القواسمة وعمداء كليات الطب والصيدلة في بعض الجامعات الأردنية وأطباء اختصاص أطفال من القطاع الخاص وممثل عن منظمة الصحة العالمية باسم زايد.

وقال الحسبان، إن الاجتماع جاء بعد حالة جدل إثر الإعلان عن حملة لتطعيم طلبة المدارس، لافتًا إلى أن المطعوم ليس بجديد على الأردن، ولا سيما أن برنامج التطعيم الوطني مستمر منذُ نصف قرن.

من جانبه، قال الوزير هواري، إن البرنامج الوطني للتطعيم أثبت نجاحه، إذ ساهم في حماية أعداد كبيرة من الإصابة بالأمراض، لافتًا إلى أن التعاون في نجاح الحملة واجب وطني من قبل المدارس والأهالي لحماية الجميع من مرض الحصبة.

وأوضح، أن سبب انتشار مرض الحصبة جاء بعد الإغلاقات التي رافقت ذروة فيروس "كوفيد-19"، إضافة الى تصاعد الإصابات في دول العالم من خلال الهجرة وعدم استكمال البعض لبرنامج التطعيم، الأمر الذي أدى لظهور مرض الحصبة وبعض من الأمراض المعدية، مشيرا الى أن هدف الحملة الوطنية للمطاعيم، التي يجري العمل على تنفيذها هو السيطرة على انتشار تلك الإصابات.

وأكد الوزير هواري على الشفافية في تنفيذ الإجراءات المتبعة، وأن الوزارة لن تغامر بصحة المواطن وأن المطعوم ليس جديدا، حيث تم استخدامه في حملة عام 2013 واثبت مأمونيته.

وأوصت اللجنة "بضرورة إعلان كافة تفاصيل ونتائج فحوصات المطاعيم قيد النقاش بين المواطنين، وبما يضمن حق الجميع في الحصول على معلومات تفصيلية علمية من المؤسسات الوطنية المعتمدة في هذا الملف".

بدورهم، أكد الخبراء الحضور أهمية برنامج التطعيم الوطني وتميزه، وضرورة العمل على تقليل الفجوة المناعية التي حصلت بسبب جائحة كورونا.
وحذروا من خطورة تفشي حالات الإصابة بمرض الحصبة أو الحصبة الألمانية ومضاعفاتها مثل التهابات حادة في أنسجة الرئتين وأغشية الدماغ، وفي حال إصابة الحوامل به تزداد احتمالات تشوه الجنين.

عمداء كليات والصيدلة الحضور، أكدوا أنهم سينخرطون مع طلبتهم في حملات توعية في مجتمعاتهم المحلية لضمان وصول المعلومة الدقيقة لكافة المواطنين.
--(بترا)

MENAFN05102023000072011014ID1107197957

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث