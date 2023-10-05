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القوات المسلحة تنفذ تمرينا عسكريا باسم الضربة الحاسمة

10/5/2023 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



نفذت كتيبة الحرس الملكي الآلية/١، وكتيبة الدبابات/٥ الملكية، من وحدات المنطقة العسكرية الوسطى، اليوم الخميس، تمريناً عسكرياً تعبوياً بقطاعات (الضربة الحاسمة).

واستمع الحضور إلى إيجاز عسكري حول فرضيات التمرين الذي يحاكي قدرات الوحدات على تنفيذ الواجبات العملياتية وبجاهزية عالية ضمن مسرح العمليات والتعامل مع أية تحديات قد تواجهها في بيئة العمليات الاستراتيجية مستقبلاً، وسير عمليات التدريب والإجراءات والتخطيط للعمليات المشتركة التقليدية وغير التقليدية، والتي تم تنفيذها لزيادة التنسيق وتوحيد المفاهيم بين الوحدات.

وشاهد الحضور مجريات التمرين الذي اشتمل على تطبيقات لمهارة الميدان، واستغلال طبيعة الأرض، القصف التمهيدي باستخدام مدافع الهاون ورمايات حية من مختلف الأسلحة القياسية لوحدات المشاة الآلية، ورماية أهداف شكلية باستخدام دبابة السنتارو التي دخلت الخدمة حديثاً، إضافة إلى تنفيذ مراحل الهجوم المعاكس بالذخيرة الحية.

وأظهر المشاركون في التمارين لياقة بدنية عالية ودقة ومهارة في إصابة الأهداف، وتنسيق المهام والواجبات التي يتطلبها تنفيذ التمرين، عكست المستوى المتميز والقدرة على العمل الجماعي الذي يتمتع به منتسبو المنطقة العسكرية الوسطى.

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