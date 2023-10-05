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أخفته منذ 4 سنوات.. زوجة ساركوزي تعلن عن مرضها الخطير

10/5/2023 2:31:42 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



أعلنت المغنية وعارضة الأزياء الفرنسية كارلا بروني، زوجة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أنها تكافح منذ سنوات جراء إصابتها بسرطان الثدي، داعية النساء إلى إجراء فحوص منتظمة للكشف المبكر عن المرض.

واستخدمت كارلا في منشورها لافتات ورقية كتبت عليها: عليها "قبل أربع سنوات، شخُصت إصابتي بسرطان الثدي".

واعلنت، من خلال استعراض اللافتات الى أنها خضعت لعملية جراحية وعلاج إشعاعي وعلاج هرموني.

وقالت: "كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانياً بعد".

واشارت الى ان ذلك بسبب الكشف المبكر عن الإصابة نظراً إلى أنها كانت تجري فحوصاً لسرطان الثدي في اليوم نفسه من كل عام.

واضافت كارلا أنها ترددت طويلاً قبل الحديث عن وضعها الصحي، لكنها فعلت ذلك لتشجيع النساء على إجراء فحوص منتظمة كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي، وقالت: "لولا هذه الفحوص، لما كان لدي ثدي أيسر اليوم". -وكالات

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