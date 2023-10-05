أخفته منذ 4 سنوات.. زوجة ساركوزي تعلن عن مرضها الخطير

(MENAFN
- Alghad Newspaper)
أعلنت المغنية وعارضة الأزياء الفرنسية كارلا بروني، زوجة الرئيس السابق نيكولا ساركوزي، أنها تكافح منذ سنوات جراء إصابتها بسرطان الثدي، داعية النساء إلى إجراء فحوص منتظمة للكشف المبكر عن المرض.
واستخدمت كارلا في منشورها لافتات ورقية كتبت عليها: عليها "قبل أربع سنوات، شخُصت إصابتي بسرطان الثدي".
واعلنت، من خلال استعراض اللافتات الى أنها خضعت لعملية جراحية وعلاج إشعاعي وعلاج هرموني.
وقالت: "كنت محظوظة: السرطان لم يكن عدوانياً بعد".
واشارت الى ان ذلك بسبب الكشف المبكر عن الإصابة نظراً إلى أنها كانت تجري فحوصاً لسرطان الثدي في اليوم نفسه من كل عام.
واضافت كارلا أنها ترددت طويلاً قبل الحديث عن وضعها الصحي، لكنها فعلت ذلك لتشجيع النساء على إجراء فحوص منتظمة كجزء من شهر التوعية بسرطان الثدي، وقالت: "لولا هذه الفحوص، لما كان لدي ثدي أيسر اليوم". -وكالات
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