اتهام شرطة الأخلاق الإيرانية بضرب فتاة حتى أصيبت بغيبوبة

أظهرت لقطات كاميرات المراقبة، التي نشرتها السلطات الإيرانية، فتاة مغشياً عليها يتم سحبها من قطار المترو

اتهم نشطاء شرطة الأخلاق الإيرانية بضرب فتاة لعدم ارتدائها الحجاب ونشروا صورة تظهرها في غيبوبة.

وقد أصيبت أرميتا جيرافاند، البالغة من العمر 16 عاماً، بالإغماء بعد ركوبها المترو في محطة الشهداء بالعاصمة الإيرانية طهران.

وقال مسؤولون إن أرميتا أصيبت بالإغماء ونشروا لقطات من كاميرات المراقبة، شوهدت خلالها وهي تُسحب، مُغشيا عليها، من القطار .

وأدعت مجموعة "هينجاو" الحقوقية أن الفتاة الإيرانية تعرضت "لاعتداء جسدي شديد" من قبل ضباط شرطة الأخلاق.

وقالت المجموعة الحقوقية إن أرميتا تتلقى العلاج في مستشفى الفجر بطهران في ظل إجراءات أمنية مشددة، وقد تمت مصادرة الهواتف النقالة الخاصة بجميع أفراد أسرتها.

شرطة "الأخلاق" تعود إلى شوارع إيران

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وقد اعتقلت السلطات الإيرانية يوم الاثنين، ولفترة وجيزة، صحفية تعمل في صحيفة الشرق بعد توجهها إلى المستشفى لتغطية هذا الموضوع.

وقالت مجموعة "هينجاو" الحقوقية ، التي تهتم بقضايا أقلية الأكراد الإيرانيين، ظهر يوم الثلاثاء إن أرميتا كانت تعيش في طهران، لكنها تنحدر من ولاية كرمانشاه الغربية، التي تقطنها غالبية من الأكراد .

وأضافت أنها "تعرضت لاعتداء جسدي من قبل الأمن في محطة الشهداء... بسبب ما اعتبروه عدم التزام منها بالحجاب الإلزامي. ونتيجة لذلك، أصُيبت بجروح خطيرة وُنقلت إلى المستشفى".

وفي غضون ذلك، نقل راديو زمانه، ومقره أمستردام، عن مصدر لم يسمه قوله إن الفتاة "تعرضت للدفع من قبل شرطة الأخلاق التي تفرض ارتداء الحجاب" بعد صعودها القطار، غير مرتدية الحجاب، وإنها "ضُربت على رأسها بعمود حديدي".

وقال ناشطان حقوقيان بارزان لوكالة رويترز للأنباء إنه كانت هناك مواجه مع ممثلين من شرطة الأخلاق التي تحاول فرض زي صارم على النساء.

ونشرت مجموعة "هينجاو" الحقوقية، يوم الثلاثاء، على موقع التواصل الاجتماعي "أكس"، المعروف سابقاً باسم تويتر، ما قالت إنها صورة لأرميتا وهي فاقدة للوعي داخل المستشفى.

وتُظهر الصورة، التي لم تتمكن بي بي سي من التحقق من صحتها على الفور، فتاة شعرها قصير مستلقية على ظهرها في سرير ورأسها مغطى بالضمادات، ووُضع لها ما يبدو أنه أنُبوب تنفس.

كما قالت المجموعة الحقوقية إنها تلقت معلومات تشير إلى أن وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) الحكومية أجرت مقابلة مع والدي أرميتا " في حضور ضباط أمن رفيعي المستوى وتحت ضغط كبير من داخل مستشفى الفجر".

ونقلت إرنا عن والدة أرميتا قولها إن والديها شاهدوا لقطات كاميرات المراقبة وأقروا بأن ما وقع، يوم الأحد، كان "حادثة".

وقالت والدتها في مقطع فيديو، تم تعديله كثيرا، نشرته وكالة إرنا: "أعتقد أن ضغط دم ابنتي انخفض، ولست متأكدة تماماً. أعتقد أنهم قالوا إن ضغط دمها انخفض".





MAHSA AMINI'S FAMILY

ونفى المدير الإداري لمترو طهران، مسعود دوروستي، لوكالة إرنا للأنباء وجود "أي مواجهات لفظية أو جسدية" بين أرميتا و"الركاب أو المسؤولين التنفيذيين في المترو".

وأضاف دوروستي، قائلا: " الشائعات التي تقول إنه كانت هناك مواجهة مع عاملين في المترو... غير صحيحة، وقد دحضت لقطات كاميرات المراقبة هذا الادعاء".

ويُقال إن اللقطات تظهر أرميتا، وشعرها مكشوف، وهي تسير مع فتاتين أخريين باتجاه رصيف قطار.

وبعدها بلحظات، خرجت إحدى الفتيات من القطار وانحنت للأسفل. وشوهدت بعد ذلك هي والعديد من الركاب الآخرين وهم يحملون أرميتا، وهي فاقدة للوعي، ويرفعون ذراعيها وساقيها قبل وضعها على رصيف القطار.

وأشار بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي الإيرانيين إلى أن الفيديو الذي نشرته السلطات أظهر الرصيف فقط وليس ما بداخل القطار. كما لم تُنشر فيديوهات لمدخل المحطة، حيث من الممكن أن يتم توقيف الفتيات للتأكد من ارتدائهن الحجاب.

كما تابع رواد مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أصداء قضية مهسا أميني، وهي امرأة كردية تبلغ من العمر 22 عاماً، وتُوفيت داخل مركز احتجاز في سبتمبر/أيلول عام 2022 بعدما احتجزتها شرطة الأخلاق في طهران، بزعم ارتدائها حجاباً "غير لائق".

وقال شهود عيان إن أميني تعرضت للضرب على يدي الضباط، لكن السلطات أرجعت سبب وفاتها إلى مشاكل صحية كانت تعاني منها من قبل.

وأثار مقطع فيديو من كاميرات المراقبة، يُظهر مهسا أميني، أثناء إصابتها بالإغماء في مركز احتجاز، وكذلك صورة لها داخل المستشفى، غضب إيرانيين كثيرين. كما اندلعت احتجاجات مناهضة للحكومة في أنحاء البلاد كافة، في أعقاب وفاتها بعد بقائها لثلاثة أيام في غيبوبة. وقد قٌتل، حينها، مئات المتظاهرين واُعتقل الآلاف في حملة قمع عنيفة شنتها قوات الأمن.

وقد هدأت الاحتجاجات إلى حد كبير، بعد مرور عام على وفاة مهسا أميني. وعلم الرغم من ذلك، لا تزال تخرج تظاهرات متفرقة. كما توقفت فتيات ونساء عديدات عن تغطية شعرهن في الأماكن العامة، فيما يعد تحدياً صريحاً لقواعد الزي الصارم في البلاد.