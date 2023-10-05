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“الرجل رجل والمرأة امرأة.. سوناك يهاجم“الشذوذ” (فيديو)

10/5/2023 2:31:41 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



في تصريحات أثارت جدلاً واسعاً في بريطانيا، قال رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، الأربعاء، 4 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إن "الرجل رجل والمرأة امرأة"، ويجب ألا يتعرض الناس للترهيب ليعتقدوا أن بمقدورهم أن يتحوّلوا لأي جنس يريدونه.
وأضاف المسؤول البريطاني حول الكيفية التي يرى أن المجتمع عليه أن يتعامل بها مع المتحولين جنسياً "يجب ألا يجري ترهيبنا لنعتقد أن الناس بمقدورهم أن يكونوا أي جنس يريدونه"، وتابع في تعليقات أمام المؤتمر السنوي لحزبه قائلاً "لا يمكنهم.. الرجل رجل والمرأة امرأة.. هذا ببساطة هو المنطق السليم".

فيما يتعلق بقضية "الشذوذ الجنسي" قال سوناك: "ينبغي ألا يكون الأمر مثيراً للجدل بالنسبة للآباء لمعرفة ما يتم تعليمه لأطفالهم في المدارس بشأن العلاقات، يجب أن يعرف المرضى عندما يتحدثون في المستشفيات لمن يتحدثون، لرجل أم امرأة. ولا ينبغي لنا أن نتعرض للتخويف للاعتقاد بأن الناس يمكن أن يكونوا على أي جنس يريدون، لا يمكنهم ذلك، فالرجل رجل والمرأة امرأة، وهذا هو المنطق السليم".

فيما تسببت تعليقات سوناك في جدل واسع بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي في بريطانيا، بين مؤيد ومعارض، كما اتهمه كريس نورثوود، أول مستشار "شاذ جنسياً" في مانشستر، بأنه "يشعل حرباً ثقافية" ضد الأشخاص المتحولين جنسياً، على حسب قوله.

وتأتي تصريحات سوناك في ظل حالة من الجدل تعيشها بريطانيا، بعد أن أصدر وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي، في وقت سابق، قراراً بمنع "النساء المتحولات" (اللاتي كن رجالاً) كما وصفهم، من دخول المستشفيات النسائية، متحدثاً عن "الحاجة إلى نهج منطقي تجاه قضايا الجنس والمساواة في هيئة الخدمات الصحية الوطنية".

ووفقاً لما نشرته وسائل إعلام بريطانية، فإن هذه الخطوة ستشهد عودة اللغة الخاصة بالجنس إلى هيئة الخدمات الصحية الوطنية وصفحاتها على الإنترنت حول سرطان عنق الرحم، وسرطان المبيض، وانقطاع الطمث"، كما لفت الوزير إلى "أهمية سماع أصوات النساء في هيئة الخدمات الصحية الوطنية، وأن تتم حماية خصوصية وكرامة وسلامة جميع المرضى". -عربي بوست

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