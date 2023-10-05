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إسرائيل هي دولة بصق

10/5/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
هآرتس






جدعون ليفي
من السهل أن تصاب بالصدمة من اليهود الذين يقومون بالبصق على رجال دين مسيحيين في القدس. هذا أمر مقرف ويثير الاشمئزاز. ولكن لا يوجد أي مجال لأن تتفاجأ. ليس فقط أن هذه ربما هي عادة يهودية قديمة، كما قال المشتبه فيه بتشويش التحقيق في عملية القتل، اليشع ييرد، هذه أيضا عادة إسرائيلية شائعة وسليمة، ترمز إلى سلوك الدولة. البصق الموجه ضد المسيحيين هو في حالات كثيرة يعتبر مطرا في نظر إسرائيل. يجب علينا عدم إظهار الورع.
سواء كانت عادة يهودية قديمة أم لا، في طفولتنا كان هناك أولاد في تل ابيب العلمانية قالوا لنا: "إنهم يقومون بالبصق عندما يمرون من أمام كنيسة". هذا لم يثر لدينا أي معارضة. معظمنا لم نتجرأ على دخول كنيسة كي لا تتم معاقبتنا. والمخيف أكثر من ذلك هو رسم علامة الصليب. نحن شاهدنا لاعبي كرة قدم وهم يقومون برسم علامة الصليب. وبين حين وآخر باختبار شجاعة لأنفسنا وقمنا برسم علامة الصليب بالسر وانتظرنا ما سيحدث.
الأجواء التي كانت سائدة في المدرسة الثانوية العلمانية في طفولتي ،هي أنه كان يجب ارتداء القبعة أثناء حصة التوراة. وقد كنا نقوم بتقبيل الكتاب المقدس إذا سقط على الأرض. المسيحيون أثاروا الرعب والازدراء. وحتى الآن تراكم لدي عدد غير قليل من كتب التوراة التي حصلت عليها خلال السنين، وليست لدي الشجاعة على رميها لإعادة التدوير مثلما فعلت مع كتب أخرى كان عندي أكثر من نسخة منها. في إسرائيل العلمانية في الستينيات، كنت شخصا متدينا جدا. وقد أدخلوا إلينا الاعتقاد، بأن اليهودية هي الديانة الأسمى من بين كل الديانات. وأن من يؤمنون باليهودية هم "شعب الله المختار". أشخاص بدائيون، وكأن هناك فرق بين من يعبدون الأوثان وبين من يعبدون الله. نحن أبناء الشعب اليهودي، الذين كما يبدو لسنا عبدة أوثان، اعتبرنا قمة التنور والتقدم.
جميع الديانات الأخرى والأمم الأخرى تعلمت كل شيء منا. فقط منا. هذا ما قالوه لنا. عندما بدأنا هكذا في السنوات الأولى للدولة، فاننا بعد مرور 75 سنة سنحصل على من يقومون بالبصق على المسيحيين. هناك خط مستقيم موجود بينهم وبين ما علمونا إياه في المدرسة العلمانية. ولكن الآن نحن نعتبر أنفسنا متنورين واعضاء العالم الكبير، لذلك أصبنا بالصدمة من البصق.
وماذا بالنسبة لبصق الدولة، التي يعتبر البصق لغة من لغاتها الرسمية؟ كيف يمكن وصف تعامل اسرائيل مع المؤسسات الدولية، التي تستخف بكل قراراتها منذ عشرات السنين؟ هل البصق ليس ما تفعله اسرائيل امام أي قرار يتم اتخاذه في الجمعية العمومية للامم المتحدة وفي مجلس الأمن وفي محكمة الجنايات الدولية في لاهاي.
إسرائيل تقوم بالبصق على كل تقرير تصدره أي منظمة لحقوق الإنسان. وعمليا، على موقف الأغلبية الساحقة في العالم. هي تبصق على الجميع. فهي دائما الضحية المطلقة، والضحية الوحيدة في التاريخ. لذلك فإنه مسموح لها أي شيء، حتى البصق. لا أحد يمكنه أن يقدم المواعظ الأخلاقية لنا حول سلوكنا. لأننا نحن الذين اخترعنا نظام التنقيط. ومن يتجرأ على فعل ذلك سيحصل على صليات من البصق.
عميقا تحت جلودهم، الكثير من الإسرائيليين يشاركون في البصق على المسيحيين في القدس. نحن أفضل وأكثر قوة وحكمة من كل العالم. عندما يذهب شباب إسرائيليون جاهلون إلى أرجاء العالم، إلى أميركا الجنوبية أو إلى الشرق، فإنهم يتعالون على السكان المحليين بطريقة لا يجرؤ أي شخص من أي شعب آخر على فعل ذلك. الأميركيون سذج، السويديون مربعون، الألمان جافون، الصينيون غريبون، ونحن فقط مثاليون.
كل من شاهد اتصال بين اسرائيليين وبين أجانب يمكن أن يشعر بروح التعالي هذه التي تهب من كل محادثة، يرافقها لعب دور الضحية دائما، ليس فقط بسبب الكارثة بل ايضا بسبب الواقع. "نحن نعاني بشكل كبير وبائس، يطلقون علينا ويهددون بالقضاء علينا. هناك إرهاب. ومن الصعب والخطير العيش هنا، يقول أحد أبناء الشعوب المدللة في العالم، التي ظروف حياتها تصنف في العشرية الأولى في العالم".
بعد كل ذلك هل لا نبصق على المسيحيين الذين يقومون بكنس طريق آلامنا؟.

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