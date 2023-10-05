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لا ينصتون

10/5/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
معاريف






البروفيسور أساف ميداني

واضح لكل مواطن عاقل أن الجدال السياسي اليوم هو بين تفسيرين متطرفين بديلين. من جهة يهودية – قومية ومن جهة أخرى ديمقراطية – ليبرالية. يكفي قول النائب موشيه جفني ضد قادة الاحتجاج في يوم الغفران: "إن هذه حرب دينية"، ليتصدر العناوين الرئيسة ويؤدي إلى رد مضاد من يئير لبيد: "نحن لا نحتاج لأي ارشاد كيف نكون يهودا". الذي يؤدي إلى رد متطرف أكثر من شيكما بارسلر من قيادات الاحتجاج في أنها: "كانت ستنضم إلى الاحتجاج في يوم الغفران"، فإذا بنا أمام جدول أعمال يصبح أكثر فأكثر تطرفا.
الصحيح، هو أنه باستثناء خمسة مقاعد إلى هنا وخمسة مقاعد إلى هناك ،وهذه في أطراف الخريطة السياسية، فإن معظم الجمهور لا يعبر عن موقفه. ثمة من يدعون أن الجمهور ينقسم إلى معسكرين. لقاءات عيد العرش بالذات تدل على شيء آخر. بعض منا حضروا جدالا يوميا عن أحداث الساعة السياسية، حين اختار المتحدثون تمثيل مواقف متطرفة وسرعان ما احتدمت المشاعر وعلى الفور حين يكون هدوءا في الجدال، تبدأ التوافقات في الظهور: الحقيقة هي أنه يمكنني أن أتفق مع بعض من ما تقوله، والآخر يجيب: "أنا أيضا لست متطرفا حين أفكر في هذا".
إذن ما الذي كان هنا؟ تسمى هذه بدائل حلول لمشاكل اجتماعية. لكل مجتمع، في كل لحظة معطاة، توجد مشاكل. ليست كل المشاكل تصبح بارزة، بل فقط تلك التي تصل إلى جدول الأعمال. لأجل الوصول إلى جدول الأعمال ينبغي شحذ الأقوال، خلق خلافات، تشديد الفوارق. وهكذا تجد نفسك مع بدائل حلول تكون متطرفة.
في المنظومات الديمقراطية سليمة النظام، يفترض بالأحزاب أن تدفع قدما برسائل مختلفة، لكن ما الذي يحصل عندما تخطىء الأحزاب في رسائلها؟. الجواب: هو أنها لا تصمد. فالجمهور يصحو ويطلب التغيير. هكذا كان مع ارتباط بينيت – لبيد الذي ربما يكون قصد خلق بديل وسط صحيح لكن الطريقة التي تمت فيها لم تكن صحيحة. بينيت، الذي اندفع على قطار اليمين اختار أن يعبر عن مواقف وسط ولبيد الذي اندفع على قطار وسط – يسار اختار أن يعانق اليمين الأيديولوجي. وإذا لم يكن هذا كافيا، فإن حزب القائمة العربية الموحدة "راعم" انضم وأصبح سلطة أيديولوجية.
إن محاولة ربط "الشروخ" كانت صحيحة. لكن كان على الطريق أن يكون مختلفا. إسرائيل مجتمع منقسم. يهودي مقابل عربي، يهودي متدين مقابل يهودي علماني، شرقيون مقابل اشكناز، ليبراليون مقابل محافظين. لأجل ربط "الشروخ" هناك حاجة للتوجه إلى وسط الخريطة السياسية لكن ليس مع بدائل حلول أطراف الخريطة السياسية، بل مع قصة جديدة للمجتمع الإسرائيلي. لهذا الغرض هناك حاجة لشجاعة قيادية.
لا شك أن الذنب يقع على أحزاب الوسط. ومثل هذه الأحزاب يوجد اثنان أساسا: الليكود كحزب جماهيري قومي ليبرالي برئاسة نتنياهو والحزب الرسمي برئاسة غانتس. الحزبان يتركان ناخبيهما لمصيرهم ويلغيان نفسيهما أمام أحزاب متطرفة انطلاقا من إحساس بأن هذا ما تريده قواعدهما. والنتيجة هي أنه لا يوجد إنصات حقيقي لا للمشاكل ولا للحلول.

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