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تسليم منزل لإحدى الأسر العفيفة في البلقاء.. والبدء بترميم آخر

10/5/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)




استمرارا لجهود حملة فزعة أهل لترميم منازل الأسر العفيفة في الأردن، والتي أطلقتها لجنة المسؤولية الاجتماعية في النقابة، بالقيام بواجبها المجتمعي تجاه الأسر العفيفة في الأردن، سملت نقابة المهندسين إحدى المنازل التي تم ترميمها ضمن الحملة في محافظة البلقاء، لأسرة عفيفة.

وشملت عملية ترميم المنزل، إعادة البناء للاسطح والجدران المتهالكة، وتزويد المنزل بالاحتياجات والمتطلبات الأساسية التي تضمن كرامة العيش وتقي من برد الشتاء وحر الصيف، خاصة في ظل استعداداتنا لاستقبال فصل الشتاء.

ويأتي المنزل الذي تم تسليمه ضمن مجموعة من المنازل التي تسعى لجنة ادارة صندوق المسؤولية الاجتماعية لترميمها واعادة بنائها لتكون مكانا ملائما للعيش، حيث باشرت اللجنة بترميم منزل آخر في المحافظة، بدعم ومساندة كافة أبناء المجتمع المحلي والشركات والمؤسسات الغيروة على مصلحة الوطن.

ويؤكد عضو مجلس نقابة المهندسين، رئيس لجنة ادارة صندوق المسؤولية الاجتماعية المهندس معتز الشوارب، أن الفرق المشكلة لاجراء عمليات الكشف والترميم تواصل عملها على أكمل وجه وبشكل دائم ومستمر لتحقيق اكبر قدر ممكن من المسؤولية التي حملتها النقابة على عاتقها في سبيل الوصول الى رسالتها السامية في خدمة الوطن ودعم ومساندة الأسر العفيفة في الأردن.

وقدم رئيس فرع نقابة المهندسين في محافظة البلقاء المهندس كمال الدباس، شكره للنقابة ولحملة فزعة أهل على جهودها المبذولة في خدمة الأسر العفيفة في المحافظة، مؤكدا أن كافة الزملاء في الفرع شريكون اساسيون في انجاح عمليات الترميم والتنفيذ لإخراجها بأفضل صورة ضمن الامكانات المتاحة.

وأكد نائب رئيس الفرع المهندس عبدالمحسن الخرابشة، أن الفرع سيقوم بالتواصل مع كافة الشركات والمعنيين في المحافظة، لتشجيعهم على دعم الحملة ومساندة الأسر العفيفة.

واتفق الحضور على تسمية الزميلة دانا العواملة كضابط ارتباط للحمة في فرع محافظة البلقاء.

وحضر تسليم المنزل المهندس معتز الشوارب عضو المجلس ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية، والمهندسة فداء عبدالحق عضو لجنة المسؤولية الاجتماعية، والمهندس كمال الدباس رئيس فرع محافظة البلقاء ونائب رئيس الفرع المهندس عبدالمحسن الخرابشة.

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