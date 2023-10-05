Thursday, 05 October 2023 11:11 GMT

ابتكار علمي.. نظام غذائي يحافظ على صحة الدماغ

10/5/2023 2:31:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)



يعاني الملايين في جميع أنحاء العالم من الخرف، الذي يعد مرضاً قاسياً.
لكن يمكن أن ينجو 4 من كل 10 حالات من الخرف من خلال تغيير نمط الحياة، كالأكل الصحي وممارسة ما يكفي من التمارين الرياضية والنوم الجيد، وفق صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
منع تدهور الوظيفة الإدراكية
في محاولة لخفض معدلات الإصابة بالخرف، ابتكر باحثون أميركيون نظاماً غذائياً ثبت أنه يحافظ على صحة الدماغ ويقلل من خطر الإصابة بضعف الذاكرة.
ويمتلئ النظام الغذائي، الذي أطلق عليه اسم "مايند"، بالأسماك والبقوليات والخضراوات، والتي يعتقد أنها تؤخر وتحد من تراجع الوظيفة الإدراكية.
تحسين صحة القلب
قام الباحثون بجامعة راش في شيكاغو بابتكار نظام MIND العام 2015، والذي يقدم مزيجاً من نظام البحر الأبيض المتوسط الغذائي ونظام DASH الغذائي.
ويسلط النظام الغذائي للبحر الأبيض المتوسط الضوء على أهمية الحبوب الكاملة والفواكه والخضراوات والأسماك والبقول، في حين يركز نظام DASH على تقليل تناول الملح.
وفي السياق، قالت تريسي باركر، اختصاصية تغذية صحة القلب في مؤسسة القلب البريطانية BHF "إن كلا النظامين الغذائيين مدعومان بالكثير من الأبحاث التي تظهر أنهما يمكن أن يساعدا في صحة القلب، وبعض الأدلة تشير إلى أنهما يمكن أن يسهما في خفض مستويات التدهور العقلي".
تميز في التأثير
أظهر نظام "مايند" الغذائي تأثيرات أكبر من أي نظام غذائي بمفرده، حيث أكدت مارثا كلير موريس وزملاؤها في جامعتي راش وهارفارد، أن نتائج دراستهم تشير إلى أن مجموعة تضم أكثر من 1000 من كبار السن لم يصابوا بالخرف لمدة تصل إلى 9 سنوات.
وأضاف الباحثون، أنه تم تطوير نظام درجات لحمية "مايند" بناء على الأطعمة، التي يبدو أنها تحمي من الخرف والتدهور المعرفي، مشيرين إلى أن أولئك الذين حصلوا على أعلى درجات في حمية "مايند" كان لديهم أبطأ معدل للتدهور المعرفي.
كما يتضمن النظام الغذائي تناول ما لا يقل عن 3 حصص من الحبوب الكاملة، مثل الشوفان والكينوا والأرز البني، كل يوم، إضافة إلى استهلاك ما لا يقل عن 6 أجزاء من الخضراوات الورقية، و5 حصص من المكسرات، و4 حصص من الفاصولياء، وحصتين من التوت.
توت ودواجن وأسماك
وأضافت باركر "أن التوت له أيضاً العديد من الفوائد الوقائية للدماغ"، كما يوصى بتناول حصتين على الأقل من الدواجن وواحدة من الأسماك. وفي الوقت نفسه، ينبغي تجنب اللحوم الحمراء والأطعمة المقلية والحلويات. كذلك يقول الخبراء، إن هذه الأطعمة تحتوي على مستويات عالية من مضادات الأكسدة، التي تساعد على الحماية من بعض الأضرار التي تلحق بخلايا الدماغ والتي ترتبط بالخرف. ويمكنها أيضاً زيادة مستويات البروتينات في الدماغ التي تحمي خلايا الدماغ من هذا الضرر.
منخفض الكولسترول
إن النظام الغذائي منخفض في نسبة الكولسترول، وقد أشارت الأبحاث الحديثة إلى أنه قد يكون مرتبطاً بمشاكل في الذاكرة والتفكير. يرتبط الخرف بتراكم غير طبيعي للبروتينات في الدماغ، والتي تسمى الأميلويد وتاو. فعندما تتراكم هذه البروتينات السامة في الدماغ، يطلق العضو استجابة التهابية لإبعاد الضرر.
مضادات أكسدة
بحسب جامعة هارفارد، فإن الأنظمة الغذائية مثل حمية "مايند"، المليئة بالخضراوات والفواكه الغنية بمضادات الأكسدة، يمكن أن تقلل الالتهاب. ويحتوي النظام الغذائي، الذي أوصت به باركر، على فيتامينات مثل C وE وبيتا كاروتين، والتي تعمل جميعها كمضادات للأكسدة.
ووفقاً لجمعية الزهايمر، تساعد مضادات الأكسدة هذه على منع الخلل والأضرار التي تسببها الجذور الحرة، والتي تسهم في شيخوخة الدماغ. وعلى الرغم من أنها ليست ضارة دائمًا، إلا أنها يمكن أن تلحق الضرر بالبروتينات والحمض النووي وأغشية الخلايا وتسبب تلف الأنسجة والالتهابات.
تعزيز أداء المخ
ينصح الخبراء دائماً بتناول المزيد من مضادات الأكسدة، لأنها يمكن أن تساعد على محاربة الجذور الحرة ومنع الضرر.
وعلى الرغم من أنه يمكن أن يكون له تأثير قوي في تعزيز أداء الدماغ، غير أنه لا توجد أبحاث كافية حتى الآن لكي يكون نظام "مايند" الغذائي جزءاً من المبادئ التوجيهية الغذائية الوطنية، حيث شددت باركر على أن هناك "حاجة إلى مزيد من الدراسات لتحسين الأطعمة والكميات المحددة المتضمنة".-(العربية نت)

MENAFN05102023000072011014ID1107197946

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث