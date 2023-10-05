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رئيس بلدية السرو: قمنا بشراء آليات جديدة لتحسين مستوى الخدمات

10/5/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)





قال رئيس بلدية السرو الدكتور عامر العودات إن العديد من مشاريع فتوحات الطرق المستحدثة التي قامت بها البلدية بما فيها أجزاء من الطرق الزراعية تم فتحها وتهيئتها من قبل آليات وكوادر البلدية وبجهود ذاتية.

ولفت العودات إلى ان العمل يجري حاليا على إنشاء محطة تحويلية في منطقة بلدية السرو تخدم بلدات لواء بني كنانة الخمسة وهو ما سيوفر عليها كلفا مالية جيدة كانت تتكلفها جراء نقل النفايات الى مكب الاكيدر.

وأكد العودات انه ولتحسين حجم ومستوى الخدمات، فقد قامت البلدية بشراء آليات جديدة، بالإضافة الى صيانة الآليات القديمة والمتعطلة وإعاداتها الى العمل.

وقال إنه تم تشكيل مجلس خدمات مشتركة لبلديات لواء بني كنانة مقره بلدية السرو، ما سينعكس على مساعدة البلديات بتقديم خدمات نوعية في مجالات البيئة والفتوحات، مبينا ان مستوى النظافة في جميع مناطق البلدية اصبح بوضع جيد، خصوصا بعد تعيين أكثر من 50 "عامل وطن" وشراء كابسة جديدة ونشر عدد كبير من الحاويات في مختلف الشوارع والأحياء.

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