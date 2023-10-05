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الرواشدة مديرا عاما لشركة مياه العقبة

10/5/2023 2:27:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
احمد الرواشدة







العقبة - باشر المهندس مالك الرواشدة عمله مديرا عاما لشركة مياه العقبة اعتبارا من مطلع شهر تشرين اول الحالي بعد ان تم تعيينه مديرا عاما من قبل هيئة مديري شركة مياه العقبة.
ويعد المهندس الرواشدة من الخبرات الوطنية المميزة في قطاع المياه بخبرات واسعة تجاوزت 30 عاما فقد عمل امينا عاما لسلطة المياه ومساعدا للامين العام للشؤون الفنية ومساعدا للامين العام لشؤون المياه والصرف الصحي لقطاع الجنوب ومستشار الأمين العام لمشاريع محافظة الكرك ومدير مشاريع في وحدة التخطيط والإدارة ونائب رئيس هيئة المديرين لشركة مياه الأردن "مياهنا" ورئيس لجنة التدقيق الداخلي للشركة ونائب رئيس هيئة المديرين لشركة مياه اليرموك وعضو هيئة المديرين لشركة مياه العقبة حتى تاريخه.

كما كان المهندس الرواشدة عضو اللجنة العليا المشرفة على تنفيذ أعمال مشروع مياه الديسي وعضو مجلس إدارة مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري وعضو مجلس إدارة مركز الأمير فيصل لبحوث البحر الميت والبيئة والطاقة ومدير إدارة مياه محافظة الكرك ومدير إدارة مياه محافظة الطفيلة ورئيس لجنة العطاءات الخاصة لمشروع محطة تنقية المياه العادمة في العقبة مع شركة مياه العقبة.
يتمتع الرواشدة بخبرة تمتد أكثر من 30 عاما في الأدارة والإتصال مع الهيئات الدولية والممولين لقطاع المياه والصرف الصحي وتسيير كافة النشاطات والفعاليات مع الخبراء والاستشاريين والممولين للبرامج والمشاريع المختلفة في القطاع، وتنفيذ ومتابعة كافة إجراءات الطرح والاستدراج والإحالة وتجهيز العقود والإتفاقيات والإشراف على التنفيذ والتطبيق لهذه العقود والأتفاقيات.
وشارك الرواشدة في اعداد وتطوير السياسات والاستراتيجيات والخطط التنفيدية الخاصة بالقطاع وتطوير السياسات والخطط الإستراتيجية لسلطة المياه ولوزارة المياه والري بما يتوافق مع خطة الأردن 2025 والإستراتيجية الوطنية لقطاع المياه والخطة الإستثمارية 2015 – 2025.

ولخبراته المميزة في قطاع المياه كان الرواشدة رئيس معيار القيادة في جائزة الملك عبدالله الثاني لتميز الأداء الحكومي والشفافية، وعضو اللجنة التوجيهية للجائزة في سلطة المياه لدورتين، ورئيس معيار التخطيط الاستراتيجي للدورة الثالثة مثلما كان رئيس لجنة التأهيل والإعتماد المهني للهندسة المدنية ورئيس لجنة الأختصاص لهندسة المياه والصرف الصحي/ نقابة المهندسين الأردنيين وعضو اللجنة الفنية العليا المرتبطة بمجلس النقابة وعضو المجلس الإستشاري لشعبة الهندسة المدنية في النقابة وعضو لجنة العطاءات المركزية في دائرة العطاءات الحكومية لعدة سنوات وعضو اللجنة الفنية لقطاعات البيئة والمياه والزراعة لتحديث الأجندة الوطنية وإستراتيجيات قطاع المياه.

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