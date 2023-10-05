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توضيح حول فقدان شخص عضويته في أحد مجالس البلدية بإربد

10/5/2023 2:27:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)
أحمد التميمي






قال الناطق الإعلامي في الهيئة المستقلة للانتخاب، محمد خير الرواشدة، إن أحد أعضاء المجالس البلدية في محافظة إربد شغر بسبب فقدان العضو أحد الشروط الأساسية للترشح وهو أن لا يكون موظفا في القطاع العام.

وأضاف الرواشدة أن العضو كان قد فاز بعضوية أحد المجالس البلدية في إربد وهو حاصل على درجة البكالوريوس، وبعد مرور نحو عام و4 شهور من عمر المجلس البلدي ترشح للالتحاق بوظيفة في القطاع العام.

وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية خاطبت الهيئة بوجود شاغر لأحد الأعضاء بسبب تقديم استقالته من مجلس البلدية، مؤكدا أن الهيئة نسبت بالشخص الذي تلاه بعدد الأصوات ليحل مكان العضو المستقيل.

وأكد الرواشدة أنه وحسب قانون الإدارة المحلية، فإنه إذا شغر أحد الأعضاء يأتي الذي يليه بعدد الأصوات، ولا يتم إجراء الانتخابات، باستثناء رئيس البلدية.

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