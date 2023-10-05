تعزيز Lineage نفوذها في دالاس بولاية تكساس

(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lineage، واحدة من صناديق الاستثمار الصناعية المحكومة الحرارة وإحدى شركات الحلول المتكاملة الرائدة على مستوى العالم، عن افتتاح أحدث منشآتها في لانكستر بمقاطعة دالاس في ولاية تكساس، والتي تسلط الضوء على بصمة الشركة الفاعلة في الولاية، إذ يبلغ إجمالي منشآتها الآن نحو 20 منشأة تبلغ سعتها نحو 192 مليون قدم مكعبة.

سيلبي الموقع البالغ مساحته 343,250 قدمًا مربعة الكائن في جادة دالاس ‎4150 N مجموعة من احتياجات العملاء ومتطلباتهم بفضل أكثر من 25000 منصة نقالة وتشكيلة الأرفف السهلة الاستخدام المصممة للتعامل مع أعداد وحدات التخزين العالية والانتقاء المكثف للحالات، وسيوفر الموقع الجديد بمجرد تشغيله بكامل طاقته أكثر من 65 فرصة عمل جديدة بغية دعم العمليات.

صرح Brian Beattie، رئيس قسم عمليات أمريكا الشمالية الغربية في شركة Lineage، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر بشأن الإعلان عن افتتاح موقعنا في لانكستر، والذي يمثل إضافة جديدة وفاعلة إلى شبكة منشآتنا المتطورة في تكساس". "تعد تكساس، وبالتحديد دالاس، نقطة اتصال مهمة في سلسلة التوريد، ويسعدنا تقديم المزيد من الابتكارات الإبداعية والتقنيات الديناميكية إلى هذا المجتمع بغية المساعدة في تحسين التوزيع ورفع مستوى الكفاءة والحد من الهدر في كل شركات عملائنا."

يوفر موقع Lineage في لانكستر خدمات توزيع البضائع وإدارة الطلبات وانتقاء الحالات وتبادل البيانات الإلكترونية وإعادة التوزيع وتجميع الشحنات والنقل المدار ونقل الشحنات ومقطورات التوصيل ومولد في أرض الموقع.

تعمل إضافة منشأة لانكستر على تقوية شبكة Lineage الكبيرة في تكساس، والتي تضم حاليًا 18 موقعًا في المدن الرئيسية، مثل دالاس وإل باسو وفورت وورث وهيوستن وماكالين وسان أنطونيو. كما يعد موقع Lineage الكائن في سانيفيل ، الذي أعلنت عنه الشركة في عام 2018، واحدًا من أكثر المنشآت ابتكارًا ضمن شبكة الشركة، إذ إنه يتميز بتقنيات الأتمتة الحاصلة على براءة اختراع والتجميد السريع الهادفة إلى تلبية احتياجات تجار التجزئة.

عن Lineage

تعد Lineage واحدة من صناديق الاستثمار الصناعية محكومة الحرارة وواحدة من شركات الحلول المتكاملة الرائدة في العالم مع شبكة عالمية تضم أكثر من 400 منشأة ذات موقع إستراتيجي، بإجمالي سعة تقدر بأكثر من 2.5 مليار قدم مكعبة عبر البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وعن طريق الجمع بين الخبرة الصناعية الرائدة في الحلول اللوجيستية الشاملة والتكنولوجيا المبتكرة، تعقد Lineage شراكات مع أكبر شركات الأغذية والمشروبات في العالم بغية زيادة كفاءة التوزيع وتعزيز الاستدامة وتقليل هدر سلاسل التوريد، والأهم من ذلك، المساعدة في إطعام العالم. هذا، وتقديرًا لابتكارات الشركة الرائدة ومبادرات الاستدامة، حفرت الشركة طريقها لتصبح أفضل شركة على قائمة CNBC Disruptor 50 لثلاثة أعوام على التوالي وحصدت مرتين لقب أفضل شركة مدارة في الولايات المتحدة كما حصدت لقب أفضل شركة في مجال علوم البيانات والمرتبة 23 بشكل عام على قائمة Fast Company لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم وتم إدراجها ضمن قائمة Change the World التابعة لمجلة Fortune. ( )

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