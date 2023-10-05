تعزيز Lineage نفوذها في دالاس بولاية تكساس

(MENAFN
- AETOSWire)
(BUSINESS WIRE )-- أعلنت اليوم Lineage، واحدة من صناديق الاستثمار الصناعية المحكومة الحرارة وإحدى شركات الحلول المتكاملة الرائدة على مستوى العالم، عن افتتاح أحدث منشآتها في لانكستر بمقاطعة دالاس في ولاية تكساس، والتي تسلط الضوء على بصمة الشركة الفاعلة في الولاية، إذ يبلغ إجمالي منشآتها الآن نحو 20 منشأة تبلغ سعتها نحو 192 مليون قدم مكعبة.
سيلبي الموقع البالغ مساحته 343,250 قدمًا مربعة الكائن في جادة دالاس 4150 N مجموعة من احتياجات العملاء ومتطلباتهم بفضل أكثر من 25000 منصة نقالة وتشكيلة الأرفف السهلة الاستخدام المصممة للتعامل مع أعداد وحدات التخزين العالية والانتقاء المكثف للحالات، وسيوفر الموقع الجديد بمجرد تشغيله بكامل طاقته أكثر من 65 فرصة عمل جديدة بغية دعم العمليات.
صرح Brian Beattie، رئيس قسم عمليات أمريكا الشمالية الغربية في شركة Lineage، قائلاً: "يحدونا بالغ الفخر بشأن الإعلان عن افتتاح موقعنا في لانكستر، والذي يمثل إضافة جديدة وفاعلة إلى شبكة منشآتنا المتطورة في تكساس". "تعد تكساس، وبالتحديد دالاس، نقطة اتصال مهمة في سلسلة التوريد، ويسعدنا تقديم المزيد من الابتكارات الإبداعية والتقنيات الديناميكية إلى هذا المجتمع بغية المساعدة في تحسين التوزيع ورفع مستوى الكفاءة والحد من الهدر في كل شركات عملائنا."
يوفر موقع Lineage في لانكستر خدمات توزيع البضائع وإدارة الطلبات وانتقاء الحالات وتبادل البيانات الإلكترونية وإعادة التوزيع وتجميع الشحنات والنقل المدار ونقل الشحنات ومقطورات التوصيل ومولد في أرض الموقع.
تعمل إضافة منشأة لانكستر على تقوية شبكة Lineage الكبيرة في تكساس، والتي تضم حاليًا 18 موقعًا في المدن الرئيسية، مثل دالاس وإل باسو وفورت وورث وهيوستن وماكالين وسان أنطونيو. كما يعد موقع Lineage الكائن في سانيفيل ، الذي أعلنت عنه الشركة في عام 2018، واحدًا من أكثر المنشآت ابتكارًا ضمن شبكة الشركة، إذ إنه يتميز بتقنيات الأتمتة الحاصلة على براءة اختراع والتجميد السريع الهادفة إلى تلبية احتياجات تجار التجزئة.
عن Lineage
تعد Lineage واحدة من صناديق الاستثمار الصناعية محكومة الحرارة وواحدة من شركات الحلول المتكاملة الرائدة في العالم مع شبكة عالمية تضم أكثر من 400 منشأة ذات موقع إستراتيجي، بإجمالي سعة تقدر بأكثر من 2.5 مليار قدم مكعبة عبر البلدان في أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ. وعن طريق الجمع بين الخبرة الصناعية الرائدة في الحلول اللوجيستية الشاملة والتكنولوجيا المبتكرة، تعقد Lineage شراكات مع أكبر شركات الأغذية والمشروبات في العالم بغية زيادة كفاءة التوزيع وتعزيز الاستدامة وتقليل هدر سلاسل التوريد، والأهم من ذلك، المساعدة في إطعام العالم. هذا، وتقديرًا لابتكارات الشركة الرائدة ومبادرات الاستدامة، حفرت الشركة طريقها لتصبح أفضل شركة على قائمة CNBC Disruptor 50 لثلاثة أعوام على التوالي وحصدت مرتين لقب أفضل شركة مدارة في الولايات المتحدة كما حصدت لقب أفضل شركة في مجال علوم البيانات والمرتبة 23 بشكل عام على قائمة Fast Company لأكثر الشركات ابتكارًا في العالم وتم إدراجها ضمن قائمة Change the World التابعة لمجلة Fortune. ( )
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