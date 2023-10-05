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((ذيب لتأجير السيارات)) تستلم أول أسطول من سيارات ((لوسيد)) تم تجميعها بالسعودية

10/5/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) شاركت شركة ((ذيب لتأجير السيارات))، في فعاليات تدشين مصنع لوسيد موتورز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمنطقة الغربية، وذلك كثاني مصانع الشركة بالعالم، بعد مصنعها الأول في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث ستستلم ذيب لتأجير السيارات الدفعة الأولى من سيارات لوسيد، بعد اكتمال إجراءات تصنيعها في السعودية، لتنضم إلى أسطولها، وذلك كأول شركة تأجير سعودية تدشن هذا النوع من السيارات الكهربائية بالكامل.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات، الأستاذ نايف بن محمد الذييب أن الشركة، قامت بتجهيز كافة الإجراءات اللوجستية والفنية لاستلام سيارات لوسيد التي سيتم تجميعها في المملكة العربية السعودية، لتنضم إلى أسطول السيارات الكهربائية لدى الشركة حيث تم تدشين أسطول السيارات الكهربائية في شهر يوليو 2023.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات الأستاذ/ نايف الذييب: "يعد هذا الإنجاز نقطة تحول جوهرية تساهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد السعودي، ويعكس روح الابتكار والتقدم الذي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، ونفخر ونعتز بتدشين أول أسطول سيارات بصناعة سعودية، وهذا يعكس التزام شركة ذيب لتأجير السيارات بدعم الصناعة المحلية، بجانب إسهامها في تعزيز وتطوير القدرات التصنيعية في المملكة". مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعتبر بمثابة دعم للابتكار والاستدامة ويعزز القدرة التنافسية لقطاع السيارات في المملكة، بشكل عام، بجانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال دعم الصناعات المحلية التي أصبحت حلمًا محققًا لدينا في مجال السيارات.
من جهته، قال الأستاذ/ بيتر رولينسون الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورز، بمناسبة تدشين مصنع سيارات لوسيد بالمملكة: "يأتي تدشين المصنع في ظل إستراتيجيتنا التي تصب ضمن إطار تشجيع الصناعات المحلية، حيث يمثل هذا المصنع نقلة نوعية في إطار استخدام الطاقة النظيفة، التي يشجعها صندوق الاستثمارات العامة، باعتبار أن هذا النوع من السيارات كهربائية بالكامل، وتدعم استخدام الطاقة النظيفة بطريقة مستدامة".
وأوضح بيتر أن المصنع يتطلع لرفع إنتاجه من هذه السيارات بصورة متوالية، وذلك نسبة للطلب المتنامي على السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنها تتميز بمزايا عديدة، أبرزها توفير الطاقة، الحفاظ على البيئة، اقتصادية، كون أعطالها قليلة، بل ونادرة، بجانب أن صيانتها أقل من حيث التكلفة، فضلا عن أنها أكثر أمانا، وسهلة الاستخدام.
يذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، هي إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 27 ألف سيارة.

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