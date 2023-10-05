((ذيب لتأجير السيارات)) تستلم أول أسطول من سيارات ((لوسيد)) تم تجميعها بالسعودية

(MENAFN
- Al Watan) شاركت شركة ((ذيب لتأجير السيارات))، في فعاليات تدشين مصنع لوسيد موتورز في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية بالمنطقة الغربية، وذلك كثاني مصانع الشركة بالعالم، بعد مصنعها الأول في ولاية أريزونا الأمريكية، حيث ستستلم ذيب لتأجير السيارات الدفعة الأولى من سيارات لوسيد، بعد اكتمال إجراءات تصنيعها في السعودية، لتنضم إلى أسطولها، وذلك كأول شركة تأجير سعودية تدشن هذا النوع من السيارات الكهربائية بالكامل.
وبهذه المناسبة، أكد الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات، الأستاذ نايف بن محمد الذييب أن الشركة، قامت بتجهيز كافة الإجراءات اللوجستية والفنية لاستلام سيارات لوسيد التي سيتم تجميعها في المملكة العربية السعودية، لتنضم إلى أسطول السيارات الكهربائية لدى الشركة حيث تم تدشين أسطول السيارات الكهربائية في شهر يوليو 2023.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة ذيب لتأجير السيارات الأستاذ/ نايف الذييب: "يعد هذا الإنجاز نقطة تحول جوهرية تساهم في تنمية وتعزيز الاقتصاد السعودي، ويعكس روح الابتكار والتقدم الذي تتمتع بها المملكة العربية السعودية، ونفخر ونعتز بتدشين أول أسطول سيارات بصناعة سعودية، وهذا يعكس التزام شركة ذيب لتأجير السيارات بدعم الصناعة المحلية، بجانب إسهامها في تعزيز وتطوير القدرات التصنيعية في المملكة". مشيرًا إلى أن هذا الإنجاز يعتبر بمثابة دعم للابتكار والاستدامة ويعزز القدرة التنافسية لقطاع السيارات في المملكة، بشكل عام، بجانب المساهمة في تعزيز الاقتصاد المحلي، من خلال دعم الصناعات المحلية التي أصبحت حلمًا محققًا لدينا في مجال السيارات.
من جهته، قال الأستاذ/ بيتر رولينسون الرئيس التنفيذي لشركة لوسيد موتورز، بمناسبة تدشين مصنع سيارات لوسيد بالمملكة: "يأتي تدشين المصنع في ظل إستراتيجيتنا التي تصب ضمن إطار تشجيع الصناعات المحلية، حيث يمثل هذا المصنع نقلة نوعية في إطار استخدام الطاقة النظيفة، التي يشجعها صندوق الاستثمارات العامة، باعتبار أن هذا النوع من السيارات كهربائية بالكامل، وتدعم استخدام الطاقة النظيفة بطريقة مستدامة".
وأوضح بيتر أن المصنع يتطلع لرفع إنتاجه من هذه السيارات بصورة متوالية، وذلك نسبة للطلب المتنامي على السيارات الكهربائية، مشيرا إلى أنها تتميز بمزايا عديدة، أبرزها توفير الطاقة، الحفاظ على البيئة، اقتصادية، كون أعطالها قليلة، بل ونادرة، بجانب أن صيانتها أقل من حيث التكلفة، فضلا عن أنها أكثر أمانا، وسهلة الاستخدام.
يذكر أن شركة ذيب لتأجير السيارات، هي إحدى أبرز الشركات على مستوى المملكة والمنطقة في قطاع تأجير السيارات، حيث أهلتها خبراتها وريادتها من الحصول على مجموعة كبيرة من الشهادات محليا وخارجيا. وتضم الشركة باقة واسعة من حلول وخدمات تأجير السيارات من خلال التأجير طويل وقصير المدى، ولديها قاعدة واسعة من العملاء من مختلف الفئات والقطاعات والأفراد. وتتمتع الشركة بخبرات تراكمية تمتد لأكثر من 30 عاما، حيث انطلقت أعمالها في مجال تأجير السيارات منذ عام 1991م، ليصل عدد فروعها إلى 56 فرعا، 14 منها في المطارات الدولية والإقليمية، وبأسطول يتجاوز 27 ألف سيارة.
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