الرياض تترقب طرح أدير العقارية لأراضي وعقارات تيجان

MENAFN - Al Watan) يترقب السوق العقاري في العاصمة الرياض طرح "أدير العقارية" لأراضي وعقارات مشروع "تيجان" للبيع في مزاد علني. وقد أعلنت الشركة اليوم أن موعد المزاد سيكون في يوم الأربعاء 18أكتوبر 2023م، في قاعة الفريدة بمدينة الرياض ويأتي هذا المزاد في ظل انتعاش عقاري واضح، وحركة اقتصادية كُبرى تشهدها العاصمة، حيث تتسارع المشاريع العقارية بمختلف أنواعها لتحقق حُلم الرياض في أن تكون واحدة من أهم مدن العالم في جودة الحياة مع الحلول العام 2030.

من جانبه قال سليمان الحربي، نائب الرئيس التنفيذي لشركة "أدير العقارية" إلى أن مشروع "تيجان" يعتبر درة مشاريع الشركة في العاصمة، نظرًا لتوفيره عددًا مميزًا من الفرص العقارية النادرة التي تتبوأ أبرز المواقع الاستراتيجية لتنطلق منها أهم المشروعات العقارية والاستثمارية الناجحة.

وبيَّن الحربي، أن مشروع "تيجان" يوفر للمستثمرين 11فرصة استثنائية، من ضمنها 6 فرص لأراضِ نموذجية (متعددة الاستخدامات) مطورة مخدومة بالكامل وجاهزة للبناء والتأسيس فورًا في حي الحمراء.، و5 فرص نادرة عبارة عن عقارات قائمة جاهزة للاستثمار الفوري في مختلف المجالات السكنية والتجارية تتمركز في أهم أحياء العاصمة، وأكثرها حيوية: (الحمراء، المربع، ، المحمدية، الزهراء، الضباط)، حيث الكثافة السكانية المرتفعة، والطلب المتزايد على السكن فيها لقربها من مركز المدينة، ومقرات كُبرى الشركات والمؤسسات الوطنية والعالمية، وعلى مقربة من أبرز معالم العاصمة الرئيسية.

وأكد الحربي، أن مشروع "تيجان" يعتبر حلمًا لكل مستثمر، ومكانًا مثاليًا لإطلاق المشروعات السكنية والتجارية متعددة الاستخدام، التي تتمتع بمواقع استراتيجية هامة في قلب الرياض، التي تستعد لتكون واحدة من أكبر عشر مدن اقتصادية في العالم، بفضل الخطط الاستراتيجية لحكومة المملكة التي حولت العاصمة إلى ساحة عمل مفتوحة لعدد من المشاريع الكُبرى في قطاعات السياحة والترفيه والثقافة والقطاع السكني، التي ستساهم في تعزيز جودة الحياة، وتجعل من الرياض بيئة مثالية للسكن والعيش والاستقرار فيها، ووجهة جاذبة للاستثمارات الوطنية والعالمية، تحقيقًا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.