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اختيار الشركة السعودية للتقنيات المتقدمة وهج لـ IFS كلاود لتسريع رقمنة الأعمال وأتمتتها

10/5/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أعلنت اليوم شركة أي اف اس كلاود، وهي شركة برمجيات المؤسسات السحابية العالمية، عن انضمام شركة وهج، شركة الهندسة والتصنيع الدقيقة الأسرع نموًا في المملكة العربية السعودية في قطاعات الطيران والدفاع والنفط والغاز، وهي شركة تابعة مملوكة بالكامل للشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات (سبكيم) حيث قامت شركة سبكيم باختيار أنظمة تخطيط موارد المؤسسة الخاصة بشركة أي اف اس كلاود وحلول التصنيع الدفاعي.
أن تنفيذ شركة اي اف اس كلاود للأعمال سيؤدي إلى تمكين شركة وهج من نشر حل متكامل واحد لأتمتة عمليات التصنيع الداخلية الخاصة بها، والتوسع في مناطق جديدة وتسريع رحلة التحول الرقمي.
إن وهج هي شركة تصنيع المكونات المعتمدة AS9100، وهي واحدة من قائمة حصرية للغاية من الشركات في المملكة ومتخصصة في تصنيع المكونات والتجميعات عالية الدقة لصناعات الطيران والدفاع، وسيساعد حل اي اف اس كلاود على تعزيز قدراتها التشغيلية مما يتيح التحكم الشامل والكفاءة والتسليم.
بالإضافة إلى ذلك، سيوفر الحل لشركة وهج رؤية في الوقت الفعلي لسلسلة التوريد الخاصة بها، مما يؤدي إلى تحسينات مستمرة قائمة على المعرفة.
قال المهندس هشام الرباح، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للتقنيات المتقدمة (وهج)، إن المملكة العربية السعودية لديها رؤية طموحة وهي رؤية 2030 ، ومن الضروري بالنسبة لنا أن نساهم في هذه الرؤية التحويلية، ونحن نتفهم الحاجة إلى تعزيز عملياتنا لتمكيننا من أن نكون أكثر كفاءة وامتثالً في عمليات التسليم التي نقوم بها. ونظرًا إلى أن شركة اي اف اس كلاود تعتمد على منصة متكاملة، فإنها تمنحنا أيضًا المرونة لتوسيع أعمالنا لتشمل مجالات جديدة.
وقال محمود خان، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط في شركة أي اف اس:“باستخدام حلول تخطيط موارد المؤسسة الخاصة بشركة اي اف اس كلاود وحلول التصنيع الدفاعية الرائدة، ستتمكن شركة وهج من تعزيز عملياتها الحالية وتبسيط عملياتها اليومية المعقدة. ولن يؤدي ذلك إلى تحسين الكفاءة والإنتاجية في مجال التصنيع فحسب، بل سيزودهم أيضًا برؤى قيمة من شأنها أن تسترشد بالنمو المستقبلي. ونحن على ثقة من أنه من خلال تنفيذ اي اف اس كلاود، سندعم رؤية وهج لتصبح كيانًا صناعيًا رائدًا وشركة مهيمنة في القطاع الخاص.

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