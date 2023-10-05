Thursday, 05 October 2023 11:10 GMT

الصندوق العقاري يدعو الراغبين في منتج الوحدات تحت الإنشاء الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي

10/5/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) دعا صندوق التنمية العقارية مستحقي الدعم السكني الراغبين في منتج الوحدات السكنية تحت الانشاء، الاستفادة من الحل التمويلي ممن يحق لهم الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي مع 3 جهات تمويلية لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء.
ويشمل الحل التمويلي مستفيدي "سكني" ممن رواتبهم من 3 آلاف حتى 14 ألف ريال، الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي لتملُّك منتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وذلك بهدف تحسين قدرة المستفيدين بما يتناسب مع قدراتهم التمويلية واحتياجهم لتملك السكن الملائم، تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-.
وأوضح صندوق التنمية العقارية أنه تلبيةً لمتطلبات التملّك لمستفيدي "سكني" لتملك منتج الوحدات السكنية تحت الانشاء، أتاح الصندوق العقاري الفرصة لمستفيدي "سكني" ممن رواتبهم 14 ألف ريال فأقل الاستفادة من أقل هامش ربح تمويلي يصل إلى 2.59% لفترة محدودة بالشراكة مع مصرف الراجحي، البنك الأهلي السعودي، ومصرف الانماء، بالإضافة إلى مزايا وحلول برنامج الدعم السكني المحدث.
وأشار إلى أن برامج وممكنات الدعم السكني وفّرت خيارات وحلول متنوعة لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، منها باقات الدعم السكني التي تُقدم دعم فوري غير مسترد يصل إلى 150 الف ريال، أو الدعم المالي الشهري حسب مصفوفة الدعم والذي يصل إلى 45% من دخل المستفيد، بالإضافة إلى الدعم العيني وبرنامجي ضمانات والرهن الميسر وتحمل الدولة ضريبة التصرفات العقارية بما لا يزيد عن مليون ريال للمسكن الأول، مؤكداً على استمرارية تقديم الحلول التمويلية والسكنية لبرامج الدعم السكني، وتصميم البرامج والممكنات بما تحقق الكفاءة والفاعلية ويعزز فرص تملك المستفيدين للسكن الملائم.
يُذكر أن وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية العقارية ماجد الحقيل، دشّن مؤخراً أحدث الحلول التمويلية التي تُلبي حاجة المستفيدين لتملك الوحدات السكنية تحت الإنشاء، بأقل هامش ربح على العقود التمويلية بالشراكة مع 3 جهات تمويلية.

MENAFN05102023000089011017ID1107197833

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث