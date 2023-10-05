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الأردن: السعودية قادرة على استضافة كأس العالم 2034 بكفاءة وعلى نحو مشرف

10/5/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) رحّبت المملكة الأردنية الهاشمية بترشح المملكة العربية السعودية لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأكدت وزارة الخارجية الأردنية، أنه انطلاقاً من العلاقات الأخوية المتميزة بين البلدين، فإن المملكة الأردنية الهاشمية تعرب عن دعمها للمملكة العربية السعودية في جهدها للحصول على هذه الفرصة، وثقتها المطلقة بأن السعودية قادرة على استضافة هذا الحدث الكروي العالمي الكبير بكفاءة، وعلى نحو مشرف يعود بالفخر على العرب جميعاً.

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