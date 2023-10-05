سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تداولات الأسبوع خاسرا

سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تداولات الأسبوع خاسرا
التاريخ
10/5/2023 2:20:40 PM
(MENAFN
- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس باللون الأحمر خاسرا 75 نقطة عند مستوى 10764 نقطة وبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 93 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126شركة على تراجع.
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