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سوق الأسهم السعودية ينهي آخر تداولات الأسبوع خاسرا

10/5/2023 2:20:40 PM
(MENAFN- Al Watan) أغلق مؤشر الأسهم السعودية تعاملات اليوم الخميس باللون الأحمر خاسرا 75 نقطة عند مستوى 10764 نقطة وبتداولات تجاوزت 4 مليارات ريال، حيث سجلت أسهم 93 شركة ارتفاعا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 126شركة على تراجع.

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