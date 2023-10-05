شراكة بين ((الوطن)) وتقنية حبونا

(MENAFN
- Al Watan) وقعت الكلية التقنية بمحافظة حبونا وصحيفة ((الوطن))، ممثلة في مكتب نجران، عقد شراكة مجتمعية في مقر الكلية، حيث مثّل الكلية عميدها المهندس مبارك مهدي آل مخلص، ومثّل ((الوطن)) الزميل وافي محمد آل سليم.
وتستهدف الشراكة المجتمعية تعزيز التعاون والتكامل بين الكلية وصحيفة ((الوطن))، النابع من إيمان الطرفين بالمسؤولية المجتمعية، وما لها من دور كبير في إنشاء مجتمع حيوي يعتمد على قدراته ومشاركاته، وسعيا من الطرفين، كل حسب تخصصه، إلى تمكين الأفراد وتطوير المجتمع، انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد عميد كلية التقنية، المهندس مبارك مهدي آل مخلص، أهمية التعاون بين الطرفين بما يسهم في توفير كل ما هو مصلحة للفئة المستفيدة من الكلية والصحيفة، حيث تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية التدريب التقني في تحقيق التنمية والازدهار من خلال وسائل الإعلام الرائدة، ونتطلع إلى رؤية ثمار هذه الشراكة وفوائدها الملموسة للمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.
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