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شراكة بين ((الوطن)) وتقنية حبونا

10/5/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Al Watan) وقعت الكلية التقنية بمحافظة حبونا وصحيفة ((الوطن))، ممثلة في مكتب نجران، عقد شراكة مجتمعية في مقر الكلية، حيث مثّل الكلية عميدها المهندس مبارك مهدي آل مخلص، ومثّل ((الوطن)) الزميل وافي محمد آل سليم.
وتستهدف الشراكة المجتمعية تعزيز التعاون والتكامل بين الكلية وصحيفة ((الوطن))، النابع من إيمان الطرفين بالمسؤولية المجتمعية، وما لها من دور كبير في إنشاء مجتمع حيوي يعتمد على قدراته ومشاركاته، وسعيا من الطرفين، كل حسب تخصصه، إلى تمكين الأفراد وتطوير المجتمع، انطلاقا من أهداف رؤية المملكة 2030.
وأكد عميد كلية التقنية، المهندس مبارك مهدي آل مخلص، أهمية التعاون بين الطرفين بما يسهم في توفير كل ما هو مصلحة للفئة المستفيدة من الكلية والصحيفة، حيث تعد هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الوعي بأهمية التدريب التقني في تحقيق التنمية والازدهار من خلال وسائل الإعلام الرائدة، ونتطلع إلى رؤية ثمار هذه الشراكة وفوائدها الملموسة للمجتمع بالتعاون مع وسائل الإعلام.

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