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الجوهرة بحلة جديدة

10/5/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Al Watan) يبدأ ملعب الجوهرة باستضافة المباريات بعد فترة توقف لأعمال الصيانة انطلاقا من ديربي جدة الذي سيقام غد بين الاتحاد والأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.
وأنجزت مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الكثير من الإنشاءات والتجديدات استعدادا لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم لأول مرة في جدة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتتضمن التجهيزات التأكد من سلامة أرضية الملعب لإقامة المباريات عليه وتحسين التهوية، إضافة إلى إنشاء مسرح خارجي ومنطقة فعاليات مخصصة للمشجعين.

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