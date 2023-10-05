الجوهرة بحلة جديدة

(MENAFN
- Al Watan) يبدأ ملعب الجوهرة باستضافة المباريات بعد فترة توقف لأعمال الصيانة انطلاقا من ديربي جدة الذي سيقام غد بين الاتحاد والأهلي ضمن منافسات الجولة التاسعة من دوري روشن للمحترفين.
وأنجزت مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة الكثير من الإنشاءات والتجديدات استعدادا لاستضافة مباريات كأس العالم للأندية لكرة القدم لأول مرة في جدة خلال شهر ديسمبر المقبل.
وتتضمن التجهيزات التأكد من سلامة أرضية الملعب لإقامة المباريات عليه وتحسين التهوية، إضافة إلى إنشاء مسرح خارجي ومنطقة فعاليات مخصصة للمشجعين.
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