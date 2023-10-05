Thursday, 05 October 2023 11:09 GMT

الرياض الخضراء يصل حي النخيل استمراراً لمشاريع تشجير الأحياء السكنية

10/5/2023 2:20:39 PM
(MENAFN- Al Watan) استمراراً لأعمال تشجير الأحياء السكنية، أعلن برنامج "الرياض الخضراء" عن بدء أعمال تشجير حي النخيل بصفته سابع الأحياء السكنية التي يتم تشجيرها، بعد أحياء العزيزية والنسيم والجزيرة والعريجاء وقرطبة والغدير.
وتبدأ أعمال التشجير في حي النخيل يوم الخميس 20 ربيع الأول 1445، الموافق 5 أكتوبر 2023، وسيشهد حي النخيل زراعة 50 ألف شجرة وشجيرة عبر تنفيذ 17 حديقة حيّ، وتشجير 4 مدارس و30 مسجدًا، وتشجير 14 موقعاً لمواقف السيارات، وتشجير 52 كم من الشوارع والممرات.
ويصاحب أعمال تشجير حي النخيل، معرض وفعاليات مصاحبة تهدف إلى توعية سكان الحي ببدء أعمال البنية التحتية لتشجير حيهم، ومراحل ومدة المشروع والأعمال المصاحبة، إضافة إلى التصوّر والتصاميم المستقبلية للحي بعد اكتمال أعمال التشجير، ومن المقرر أن يقام المعرض في حي النخيل خلال الفترة من 5 أكتوبر – 14 أكتوبر 2023م.
يشار إلى أن "الرياض الخضراء" أحد مشاريع الرياض الكبرى، التي أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، بمبادرة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ويستهدف زراعة أكثر من 7.5 مليون شجرة في مدينة الرياض، وزيادة المسطحات الخضراء إلى 9% من مساحة المدينة، ورفع نصيب الفرد من المساحة الخضراء من 1.7 م2 إلى 28 م2 بما يعادل 16 ضعفاً عمّا هو عليه الآن، والارتقاء بالبيئة الحضرية لمدينة الرياض من خلال تشجير الأحياء السكنية، كما يسهم البرنامج في تحقيق أحد مستهدفات مبادرة السعودية الخضراء ومستهدفات رؤية المملكة 2030، بهدف زراعة 10 مليارات شجرة داخل المملكة خلال العقود القادمة.

MENAFN05102023000089011017ID1107197828

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث