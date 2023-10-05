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التعليم العالي تعلن عن منح دراسية في الجمعية المحمدية بإندونيسيا

10/5/2023 2:17:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله/PNN/أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الخميس، عن توفر عدد من المنح الدراسية المُقدّمة من الجمعية المُحمدية في إندونيسيا للعام 2023-2024، في مجال البكالوريوس والماجستير.

ودعت الوزارة الراغبين بالمنافسة على هذه المنح إلى زيارة موقعها الإلكتروني
للاطلاع على التفاصيل كاملة.

وأوضحت أن تقديم الطلبات للمنح المذكورة، مرفقا معها الوثائق المطلوبة والمصدّقة حسب الأصول، يكون في مقرها بحي الماسيون في رام الله، أو في أحد مكاتب التعليم العالي في نابلس والخليل، فيما تُقدّم طلبات طلبة قطاع غزة في مقر "التعليم العالي" في حي تل الهوا.


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