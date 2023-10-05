الاحتلال يغلق محال تجارية في حوارة
التاريخ
10/5/2023 2:17:51 PM
(MENAFN
- Palestine News Network )
نابلس/PNN/أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.
وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في بلدة حوارة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس.
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