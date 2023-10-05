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الاحتلال يغلق محال تجارية في حوارة

10/5/2023 2:17:51 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) نابلس/PNN/أجبرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أصحاب المحال التجارية على إغلاق أبوابها، في بلدة حوارة، جنوب نابلس.

وأفاد مراسلنا، بأن قوات الاحتلال انتشرت بشكل مكثف في بلدة حوارة، وأجبرت أصحاب المحال التجارية على إغلاقها، كما شددت من إجراءاتها على الحواجز المنتشرة حول مدينة نابلس.


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