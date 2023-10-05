إطلاق النار على مركبة للمستوطنين قرب حوارة

(MENAFN
- Palestine News Network )
حوارة/PNN/أطلق مقاومون النار، مساء اليوم الخميس، تجاه مركبة للمستوطنين قرب منطقة حوارة في نابلس.
وقالت القناة 14 العبرية: "إن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب حاجز "حوارة"؛ مما أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة. وفق زعمها.
وادعت ذات المصادر أن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان بسلام، فيما لا تزال قوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط بالمنطقة بحثاً عنه.
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