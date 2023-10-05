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إطلاق النار على مركبة للمستوطنين قرب حوارة

10/5/2023 2:17:49 PM
(MENAFN- Palestine News Network ) حوارة/PNN/أطلق مقاومون النار، مساء اليوم الخميس، تجاه مركبة للمستوطنين قرب منطقة حوارة في نابلس.

وقالت القناة 14 العبرية: "إن عملية إطلاق نار استهدفت مركبة للمستوطنين قرب حاجز "حوارة"؛ مما أدى إلى تحطم الزجاج الخلفي للسيارة. وفق زعمها.

وادعت ذات المصادر أن منفذ عملية إطلاق النار انسحب من المكان بسلام، فيما لا تزال قوات الاحتلال تجري عمليات تمشيط بالمنطقة بحثاً عنه.


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