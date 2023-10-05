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الوطني للأمن السيبراني للأردنيين: لا تشاركوا رموز التحقق التي تصلكم!

10/5/2023 10:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر المركز الوطني للأمن السيبراني، المواطنين اليوم الخميس، من خلال (تلميحة رقم 3) نشرها عبر فيسبوك، إلى عدم مشاركة رموز التحقق التي تصل المستخدم نهائيا.
وقال المركز في التلميحة: "لا تشارك رموز التحقق التي تصلك مع أي أحد! فقد تمنح هذه الرموز لهؤلاء الأشخاص صلاحية الوصول لبياناتك ومعلوماتك الشخصية".


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