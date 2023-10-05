الوطني للأمن السيبراني للأردنيين: لا تشاركوا رموز التحقق التي تصلكم!

الوطني للأمن السيبراني للأردنيين: لا تشاركوا رموز التحقق التي تصلكم!
التاريخ
10/5/2023 10:11:50 AM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - حذّر المركز الوطني للأمن السيبراني، المواطنين اليوم الخميس، من خلال (تلميحة رقم 3) نشرها عبر فيسبوك، إلى عدم مشاركة رموز التحقق التي تصل المستخدم نهائيا.
وقال المركز في التلميحة: "لا تشارك رموز التحقق التي تصلك مع أي أحد! فقد تمنح هذه الرموز لهؤلاء الأشخاص صلاحية الوصول لبياناتك ومعلوماتك الشخصية".
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