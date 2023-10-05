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لوكاشينكو يكشف عن فوائد العالم متعدد الأقطاب لجميع الدول

10/5/2023 10:11:50 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - صرح الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بأن العالم متعدد الأقطاب سيكون مفيدا لجميع الدول حول العالم.
جاء ذلك خلال اجتماع لوكاشينكو برئيس البرلمان القرغيزي نورلانبيك شاكييف، حيث تابع أن بيلاروس وقرغيزستان لا تنتميان إلى فئة الدول الكبرى ولا تحددان مسار السياسة العالمية، إلا أن أي دولة، بغض النظر عن حجمها، تؤثر على المشهد الذي يتشكل على كوكب الأرض اليوم.


وقال لوكاشينكو: "حقيقة أن هذا للأفضل بالنسبة لنا هو أمر مؤكد بنسبة 100%، وهذا يمثل فائدة كبيرة للكوكب بأكمله، نظرا لحقيقة أننا نشكل عالما متعدد الأقطاب، ولا يوجد احتكار، وهو ما يعني أن تستفيد الدول الصغيرة والكبيرة ومتوسطة الحجم أيضا من هذا".

RT

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