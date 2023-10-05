البرلمان الأوروبي يدعو إلى فرض عقوبات على أذربيجان

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تبنى أعضاء البرلمان الأوروبي، خلال جلسة عامة في ستراسبورغ اليوم الخميس، قرارا غير ملزم، يدعو الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على أذربيجان بسبب الأحداث في قره باغ.



ودعا القرار كذلك، إلى إعادة النظر في تطوير التعاون مع هذه الدولة وتقليل الاعتماد على واردات الغاز الأذربيجاني، وفي حالة تفاقم التوترات في العلاقات بين باكو ويريفان، "التوقف تماما عن استيراد النفط والغاز" من أذربيجان.

وحظي القرار بتأييد 491 نائبا، وعارضه تسعة، وامتنع 36 عن التصويت.



ويشار إلى أن قرارات البرلمان الأوروبي المتعلقة بقضايا السياسة الخارجية، ليست ملزمة قانونا، ولكن المؤسسات الأوروبية الأخرى يجب أن تستمع إلى آراء أعضاء البرلمان الأوروبي.



ونوهت الوثيقة بأن "البرلمان الأوروبي يدعو الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه إلى فرض عقوبات مستهدفة ضد الأفراد في الحكومة الأذربيجانية المسؤولين عن العديد من انتهاكات وقف إطلاق النار وانتهاكات حقوق الإنسان قره باغ".



ودعا النواب إلى تعليق المفاوضات بشأن تحديث اتفاقية الشراكة مع أذربيجان حتى تظهر أذربيجان رغبة حقيقية في احترام حقوق وأمن السكان الأرمن في قره باغ. وفي حال العكس، يدعو النواب "الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء إلى النظر في تعليق تطبيق اتفاقية تسهيل التأشيرة وخفض مستوى التعاون مع هذا البلد في مجالات أخرى".



وطالب النواب الاتحاد الأوروبي "بالعمل لتوفير الضمانات الدولية لسلامة الأرمن الذين ما زالوا يعيشون في قره باغ، وكذلك توفير الوصول الكامل للمساعدات الإنسانية إلى المنطقة"، وزيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير.



ويعرب البرلمان الأوروبي عن "خيبة أمله" إزاء تنظيم عمل أول بعثة أممية تزور قره باغ ويدعو إلى "إقامة وجود دولي في قره باغ تحت رعاية الأمم المتحدة".



وانتقد النواب في الوثيقة المفوضية الأوروبية ورئيس دبلوماسية الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، لتجاهلهما تحذير البرلمان الأوروبي "بشأن التطور السلبي للوضع" حول قره باغ .

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