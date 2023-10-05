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شارل ميشيل: بايدن وعد الاتحاد الأوروبي بدعم أوكرانيا على المدى الطويل

10/5/2023 10:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن، "قطع له وعدا بأن الولايات المتحدة ستدعم أوكرانيا على المدى الطويل".


وأضاف رئيس المجلس الأوروبي، لدى وصوله إلى اجتماع رؤساء دول وحكومات المجموعة السياسية الأوروبية في غرناطة الإسبانية: "أجرينا محادثة مهمة للغاية مع الرئيس جو بايدن قبل بضعة أيام، وأكد لنا شخصيا أن الولايات المتحدة ستواصل دعم أوكرانيا على المدى الطويل".


وتابع ميشيل القول: "سنعمل في هذا الاتجاه معا. أنتم تعلمون أن الاتحاد الأوروبي قد حول بالفعل 82 مليار يورو إلى أوكرانيا، ونحن نعمل بنشاط للموافقة على حزمة جديدة بقيمة 50 مليار يورو في شكل مساعدات مدنية و20 مليار يورو لإمدادات الأسلحة من خلال صندوق السلام الأوروبي".


وأشار شارل ميشيل إلى أن هذين المبلغين مخصصين لمدة أربع سنوات - من 2024 إلى 2027.

RT

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