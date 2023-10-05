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برشلونة يعلن في بيان رسمي تشخيص إصابة ليفاندوفسكي

10/5/2023 10:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - نشر نادي برشلونة الإسباني بيانا رسميا لتوضيح آخر تطورات حالة نجمه البولندي روبرت ليفاندوفسكي، بعد إصابته أمام بورتو في المباراة التي جمتعهما أمس الأربعاء، في الجولة الثانية لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، وانتهت بفوز البارسا 1-0.
وأصدر برشلونة بيانا رسميا كشف خلاله عن معاناة النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي من التواء في كاحل القدم اليسري، مؤكدًا أن الإصابة تبدو طفيفة، وتعافيه تدريجيا سيحدد موعد جاهزيته للتدريبات والمباريات.

من جانبها ذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن ليفاندوفسكي سيغيب عن الملاعب لمدة شهر على الأقل، وهو ما يؤكد عدم لحاقه بمباراة ريال مدريد في كلاسيكو الليجا يوم 28 أكتوبر الجاري بالجولة الـ 11 من الليجا.

وتعرض النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، نجم الفريق الكتالوني، للإصابة أمام بورتو، وأضطر على أثرها لمغادرة أرض الملعب فى الدقيقة 34، ودخل بدلا منه فيران توريس.

وينفرد برشلونة بصدارة المجموعة الثامنة بـ6 نقاط، بينما يملك بورتو 3 نقاط في المركز الثاني ويحتل شاختار دونيتسك المركز الثالث بفارق الأهداف، بينما لم يحقق رويال أنتويرب أي نقاط.

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