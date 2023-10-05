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محرز مؤيدا الملف السعودي: نحن في المكان المناسب

10/5/2023 10:11:49 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - دعّم الجزائري رياض محرز نجم أهلي جدة، الملف السعودي من أجل الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034.
وأعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، أمس الأربعاء، نيته الترشح لاستضافة مونديال 2034.
وكتب محرز عبر صفحته الشخصية على منصة "إكس": "ها نحن ذا.. من الواضح أننا في المكان المناسب، الآن وفي المستقبل".
وتابع "من المدهش أن نرى المملكة العربية السعودية تسعى للفوز باستضافة البطولة الكبرى".
وأضاف "أسمع وأرى المشجعين.. أشعر بشغفهم وحبهم للعبة".
وأتم "آمل أن يتمكن العالم من رؤية هذا الحب والشغف أيضًا".
يشار إلى أن رياض محرز انضم إلى أهلي جدة، في فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادمًا من مانشستر سيتي.

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