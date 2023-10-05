MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أقرت اللجنة الوطنية لمنع الاتجار بالبشر الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر للأعوام (2023-2026)، وذلك خلال اجتماعها الذي عُقد اليوم الخميس في مقر وزارة العدل بحضور وزير العدل رئيس اللجنة،

ورئيس النيابة العامة وأمين عام وزارة العدل للشؤون القضائية نائب الرئيس وامين عام وزارة العمل، والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الانسان، ومدير إدارة البحث الجنائي وأعضاء اللجنة الذين يمثلون مختلف الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع.



وقال الزيادات خلال الاجتماع إن إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2023-2026) كخطة وطنية شاملة يعزز الجهود المبذولة في هذا المجال من خلال اللجنة الوطنية وبالتشارك والتعاون مع جميع الجهات الوطنية ذات العلاقة ومؤسسات المجتمع المدني والمنظمات الشريكة.

وتتضمن الاستراتيجية أربعة محاور وهي: محور الوقاية، والحماية، والتحقيق الاولي والملاحقة القضائية، والشراكة والتعاون الدولي، وينبثق عنها اثنا عشر هدفا استراتيجيا وعدد من الأهداف الفرعية وتتضمن خطة تنفيذية لتحقيق تلك الأهداف.