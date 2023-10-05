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بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

10/5/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، دعمه الكامل لملف ترشح الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لاستضافة كأس العالم 2034.
يؤمن الاتحاد الأردني، أن ما تملكه السعودية من مقومات وقدرات استثنائية، في مختلف المجالات، يمنح ملف ترشحها، التفرد والامتياز، لاستضافة منافسات كأس العالم بأبهى صورة، وتقديم نسخة مثالية تجسد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من نهضة وتقدم وازدهار، عززت مكانتها الراسخة بالإرث الحضاري والثقافي العظيم.
نفتخر ونعتز في الاتحاد الأردني، بالخطوات الواثقة والحكيمة للأشقاء في السعودية، لاستضافة المونديال، مجددين في الوقت ذاته، التزامنا الوثيق تجاه إنجاح هذه المساعي، وتقديم الدعم اللازم والمطلوب، لضمان إقامة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.

ملاعب

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