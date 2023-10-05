بيان صادر عن الاتحاد الأردني لكرة القدم

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - يؤكد الاتحاد الأردني لكرة القدم، برئاسة سمو الأمير علي بن الحسين، دعمه الكامل لملف ترشح الأشقاء في المملكة العربية السعودية، لاستضافة كأس العالم 2034.
يؤمن الاتحاد الأردني، أن ما تملكه السعودية من مقومات وقدرات استثنائية، في مختلف المجالات، يمنح ملف ترشحها، التفرد والامتياز، لاستضافة منافسات كأس العالم بأبهى صورة، وتقديم نسخة مثالية تجسد ما وصلت إليه المملكة العربية السعودية من نهضة وتقدم وازدهار، عززت مكانتها الراسخة بالإرث الحضاري والثقافي العظيم.
نفتخر ونعتز في الاتحاد الأردني، بالخطوات الواثقة والحكيمة للأشقاء في السعودية، لاستضافة المونديال، مجددين في الوقت ذاته، التزامنا الوثيق تجاه إنجاح هذه المساعي، وتقديم الدعم اللازم والمطلوب، لضمان إقامة كأس العالم 2034 في المملكة العربية السعودية.
ملاعب
MENAFN05102023000208011052ID1107196930
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.