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الرباط تحتضن الإعلان الرسمي عن منظمي مونديال 2030

10/5/2023 10:11:48 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - تستعد العاصمة المغربية الرباط، لاستضافة حدث مهم يوم 18 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.
وسيتم في ذلك اليوم الإعلان رسميا عن تنظيم المغرب وإسبانيا والبرتغال لمونديال 2030.

كما تستضيف الرباط في ذات اليوم اجتماعات بين الأطراف الثلاثة مع مسؤولين من الفيفا، من أجل بدء عملية المشاورات لتنظيم مباريات كأس العالم.

ومعلوم أن الفيفا آثر أن يحتفي بالذكرى المئوية لتنظيم كأس العالم، بإجراء 3 مباريات بأوروجواي وباراجواي والأرجنتين، بينما ستحتضن المغرب وإسبانيا والبرتغال باقي المباريات.

وكان الإعلان عن تنظيم كأس العالم بالمغرب مع إسبانيا والبرتغال، قد خلف سعادة محلية كبيرة، حيث سيكون المغرب ثاني بلد عربي يحظى بهذا الشرف بعد قطر، التي نظمت النسخة الأخيرة.

ملاعب

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