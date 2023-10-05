فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في إربد وعجلون الجمعة - أسماء

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي إربد وعجلون غدا الجمعة.



وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد ( المجاورين لمستشفى الأميرة بسمة، وشارعي خالد بن الوليد وسامر حداد) من الساعة 12 ظهرا ولغاية 7 مساء.



وسيشمل الفصل بمحافظة عجلون مناطق: (مثلث مجمع التموين في عبين ومجاوريه، وظهر السره وعين جنا الشرقي والتجمعات على طريق عبين) من 7 صباحاً وحتى الواحدة ظهرا.