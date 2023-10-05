فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في إربد وعجلون الجمعة - أسماء

(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي إربد وعجلون غدا الجمعة.
وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد ( المجاورين لمستشفى الأميرة بسمة، وشارعي خالد بن الوليد وسامر حداد) من الساعة 12 ظهرا ولغاية 7 مساء.
وسيشمل الفصل بمحافظة عجلون مناطق: (مثلث مجمع التموين في عبين ومجاوريه، وظهر السره وعين جنا الشرقي والتجمعات على طريق عبين) من 7 صباحاً وحتى الواحدة ظهرا.
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