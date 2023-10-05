Thursday, 05 October 2023 06:56 GMT

فصل مُبرمج للكهرباء عن مناطق في إربد وعجلون الجمعة - أسماء

10/5/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - أعلنت شركة كهرباء إربد عزمها إجراء فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق محدودة بمحافظتي إربد وعجلون غدا الجمعة.


وقالت الشركة في بيان، إن فصل التيار سيشمل بمحافظة إربد ( المجاورين لمستشفى الأميرة بسمة، وشارعي خالد بن الوليد وسامر حداد) من الساعة 12 ظهرا ولغاية 7 مساء.


وسيشمل الفصل بمحافظة عجلون مناطق: (مثلث مجمع التموين في عبين ومجاوريه، وظهر السره وعين جنا الشرقي والتجمعات على طريق عبين) من 7 صباحاً وحتى الواحدة ظهرا.

MENAFN05102023000208011052ID1107196928

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث