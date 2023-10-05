القضاء الأذربيجاني يعتقل عددا من قادة أرمن قره باغ لمدة 4 أشهر

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري - قررت محكمة في باكو وضع الرئيسين السابقين لجمهورية قره باغ غير المعترف بها، باكو ساهاكيان وأركادي غوكاسيان، ورئيس برلمانها السابق ديفيد إيشخانيان، قيد الحبس الاحتياطي لمدة 4 أشهر.أفادت بذلك وكالة APA الأذربيجانية للأنباء اليوم الخميس، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ هذا القرار بعد النظر في تقرير قدمه محقق من جهاز أمن الدولة في أذربيجان.



وكانت وسائل إعلام أذربيجانية تحدثت الثلاثاء الماضي عن احتجاز غوكاسيان ساهاكيان إيشخانيان، إضافة إلى أرايك هاروتيونيان، الذي شغل منصب رئيس "جمهورية قره باغ" حتى 1 سبتمبر الماضي.



وأكد مكتب المدعي العام وجهاز أمن الدولة في أذربيجان اليوم الخميس توقيف هاروتيونيان، في 3 أكتوبر، وتوجيه عدد من الاتهامات إليه، بينها تلك المتعلقة بـ"شن وخوض حرب عدوانية" و"الإرهاب".



وأفادت السلطات الأذربيجانية الأسبوع الماضي باحتجاز وزير الخارجية السابق والمساعد السابق لرئيس "قره باغ" ديفيد بابايان، والنائب السابق لقائد القوات الأرمنية في الإقليم ديفيد مانوكيان ورئيس الحكومة السابق روبن فاردانيان.



يأتي ذلك بعد فرض أذربيحان سيطرتها الكاملة على قره باغ نتيجة عملية عسكرية خاطفة الشهر الماضي ونزوح أكثر من 100 ألف أرمني من سكان الإقليم إلى أراضي أرمينيا.

RT