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تعميم من وزير التعليم العالي على جميع الجامعات والكليات

10/5/2023 10:11:47 AM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - عمم وزير التعليم العالي والبحث العلمي عزمي محافظة، الخميس، على جميع رؤساء الجامعات والكليات الجامعية الرسمية بمنح 2023 فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية؛ وذلك حتى نهاية دوام يوم الاثنين المقبل الموافق 9-10-2023.
وأشار محافظة إلى ضرورة منح الطلبة الذين تم ترشيحهم للقبول في تخصصات الجامعات والكليات الرسمية ضمن قائمة القبول الموحد للعام الجامعي 2023 -2024 التي أعلنت لمرحلة البكالوريوس مساء يوم الخميس الموافق 28-9-2023، وأعلنت لمرحلة الدبلوم المتوسط مساء يوم السبت الموافق 30-9-2023 فرصة نهائية لاستكمال إجراءات التسجيل وتسديد الرسوم الجامعية وذلك حتى نهاية دوام يوم الاثنين المقبل الموافق 9-10-2023.
وأوضحت الوزارة أن وحدة تنسيق القبول الموحد في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ستكون قد أعلنت قائمة الطلبة الذين تمت الموافقة لهم على الانتقال من تخصص إلى آخر ومن جامعة إلى أخرى.
وأكد محافظة أن الهدف من ذلك التسهيل على الطلبة وأولياء أمورهم، ومنع ازدواجية دفع الرسوم في أكثر من جامعة.

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