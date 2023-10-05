الهواري: المصاب بالحصبة يمكنه نقل العدوى إلى 18 شخصا

MENAFN - Amman Net) وضعت وزارة الصحة خطة سريعة لحصر الإصابات بالحصبة للحد من انتشارها؛ لأنها سريعة الانتقال، ويستطيع الشخص المصاب نقل العدوى لـ 18 شخصا، وفقا لوزير الصحة فراس الهواري.

وقال الهواري الخميس، خلال اجتماع لجنة الصحة في مجلس الأعيان مع وزير الصحة، وعدد من عمداء كليات الطب حول المطعوم MR، إنّ الوزارة عملت على التوازي مع خطة حصر الإصابات بالحصبة بالتخطيط لحملة تطعيم ضذ الحصبة.

وأضاف أن الوزارة بدأت بإعطاء اللقاح الخاص ضد الحصبة لكوادرها لحمايتهم، حيث سيتم البدء بإعطاء اللقاح خلال الفترة المقبلة، قائلا: "أمامنا 5 أو6 أسابيع، وعلينا أن لا نتسبب بأضرار للبرنامج الوطني للتطعيم".

وأشار الهواري إلى أن الأردن في 2013 استخدم نفس مطعوم MR الخاص ضد الحصبة، حيث تم إعطاء 4 ملايين جرعة منه.

عميد كلية الطب في الأردنية ياسر ريان، قال إنّه يوجد 3 أو 4 دراسات في الجامعة الأردنية اثبتت نجاعة برامج التطعيم، كما لا يحتاج أي شهادة.