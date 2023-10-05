فجوة اللامساواة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: رخاء للأغنياء وتقشف للبقية

MENAFN - Amman Net) تقرير منظمة أوكسفام

تضاعفت ثروة فاحشي الثراء في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال ثلاث سنوات فقط، في الوقت الذي تعثرت به المنطقة إقتصاديا تحت وطأة الديون و سياسات التقشف

جاء كل من جائحة كورونا وإزدياد تكلفة المعيشة بمثابة مكافأة للأثرياء في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تضاعفت ثرواتهم بين عامي 2019 و2022، بحسب ما كشف تقرير منظمة أوكسفام اليوم قبل انعقاد الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدولي في مراكش.

وشهد أغنى 0.05 في المائة ممن تبلغ ثرواتهم 5 ملايين دولار أمريكي أو أكثر زيادة في ثرواتهم بنسبة 75 في المائة، من 1684 مليار دولار أمريكي في عام 2019 إلى 3000 مليار دولار أمريكي بحلول نهاية عام 2022. قام 23 مليارديرا في المنطقة بجمع ثروة في السنوات الثلاث الماضية أكثر مما جمعوه خلال العشر سنين التي سبقت الجائحة.

ويأتي هذا الازدهار في الثروة الفائقة على خلفية كل دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تغرق في الديون. ففي تونس، ارتفع الدين العام من 43 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2010 إلى 80 في المائة في عام 2021، وفي مصر من 70 في المائة إلى 90 في المائة، وفي المغرب من 45 في المائة إلى 69 في المائة. كما شهد لبنان زيادة مذهلة في ديونه بنسبة 151 في المائة في عام 2020 عندما اضطرت البلاد إلى التخلف عن سدادها.

يقدم صندوق النقد الدولي مساعدة مالية لثلاث دول في المنطقة، مع وجود بلدين آخرين على الأقل في خضم مفاوضات القروض. وعلى مدى العقد الماضي، أصر صندوق النقد الدولي على سياسات التقشف الضارة في برامج القروض الخاصة به والتي ساهمت في نقص تمويل الخدمات العامة الحاسمة التي تخرق عدم المساواة، مثل الرعاية الصحية والتعليم.

قال كاتب التقرير وكبير مستشاري السياسة في منظمة أوكسفام الدولية "نبيل عبده": "لقد كانت سنوات قليلة مذهلة للأثرياء" وأضاف "لقد ازدهروا، في حين أدى الوباء والتضخم إلى ضغط الموارد المالية للأسرة وأجبر ملايين الأشخاص على الفقر".

وقال عبده: "إن إجراءات التقشف ليست الحل لتحديات الشرق الأوسط المتصادمة - إنها تعمل فقط على حماية أغنى الناس في المجتمع من تحمل أي من أعباء الإصلاحات الاقتصادية، مع ترسيخ عدم المساواة والفقر".

حتى قبل الوباء، كانت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا واحدة من أكثر المناطق تفاوتًا في العالم، حيث واجهت البلدان تحديات معقدة بما في ذلك الصراع وتغير المناخ وارتفاع البطالة والخدمات العامة التي تعاني من نقص حاد في التمويل.

لذا تدعو منظمة أوكسفام الحكومات إلى استعادة هذه الثروة الهائلة من أجل الصالح العام. فقد قد تؤدي ضريبة الثروة بنسبة خمسة في المائة على الثروات التي تزيد عن 5 ملايين دولار في لبنان ومصر والمغرب والأردن مجتمعة إلى تحقيق إيرادات بقيمة 10 مليارات دولار. كما يمكن استخدام هذا للاستثمار في الخدمات العامة الجيدة والسلام والأمن ومعالجة تغير المناخ.

كما ستسمح ضريبة الثروة هذه لمصر بمضاعفة إنفاقها على الرعاية الصحية، ومضاعفة الأردن ميزانيتها التعليمية، ولبنان لزيادة إنفاقه على كل من الرعاية الصحية والتعليم سبع مرات. ويمكن للمغرب وحده جمع 1.22 مليار دولار، في الوقت الذي يواجه فيه فاتورة إصلاح بقيمة 11.7 مليار دولار من الزلزال المدمر الأخير هناك.

"يجب على حكومات المنطقة أن ترفض التقشف والعواقب المدمرة التي يترتب عليه، وأن تعمل بدلاً من ذلك على تحقيق تطلعات شعوبها. ويحتاج صندوق النقد الدولي إلى تمكين الحكومات من اتباع سياسات اقتصادية تعيد توزيع الدخل والثروة والاستثمار في المنافع العامة. فقد حان الوقت لفرض ضرائب على الثروة والبدء في سد الفجوة الهائلة بيننا وبين الأغنياء".

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