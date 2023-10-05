معلمون يحتفلون بإنجازاتهم التي حققوها بالعمل التطوعي في يومهم العالمي

MENAFN - Amman Net) يحتفل معلمون ومعلمات في مدارس المملكة بيومهم العالمي الذي يصادف اليوم الخميس، بما حققوه بإنجازاتهم وإبداعاتهم التي أثرت إيجابا على البيئة التعليمية والطلاب، مما يسهم في تعزيز العلاقة القوية بين المعلمين وعملية التعلم.

من بين المبادرات والمشاريع التي نجح المعلمون والطلاب في تنفيذها بشكل تطوعي، هي الاستفادة من توظيف المساحات الفارغة في باحات المدارس ترميم صفوف غير مستخدمة، واعادة تجديد الأثاث القديم لتحويلها إلى أنشطة تعليمية غير منهجية وأنشطة ترفيهية.

لم تكن هذه الإنجازات تحقق من دون دعم مؤسسة "سنبلة"، والتي قامت بإطلاقها مؤسسة الجود للرعاية العلمية، هذه المبادرة تهدف إلى تحفيز المعلمين على التفكير بشكل إبداعي وتنفيذ أفكارهم باستخدام أدوات بسيطة ومكلفة بشكل محدود.

حتى الآن، انضمت أكثر من 1100 مدرسة إلى مبادرة سنبلة، داعية جميع مدارس المملكة إلى الانضمام لها لتحسين البيئة التعليمية وتلبية احتياجات الطلاب.

المديرة العامة لمؤسسة الجود، رانيا قسطنطين، تشير إلى أن المبادرة قدمت فرصا للمعلمين لتحقيق النجاحات والإنجازات من خلال تلقيهم تدريبا على التفكير الإبداعي وتطوير مهاراتهم في إيجاد حلول ومشاركة المجتمع في تنفيذ أفكارهم، حيث تم تنظيم جلسات تدريبية تضمنت مهارات حياتية لمساعدة المعلمين في تعزيز قدراتهم.

وزارة التربية والتعليم كانت شريكا مهما في دعم المبادرة من خلال تيسير الوصول إلى المدارس وتشجيعها على متابعة مشاريعها بنجاح، بحسب قسطنطين.

Radio Al-Balad 92.5 راديو البلد · مبادرة سنبلة توضح أهم النجاحات والانجازات التي حققتها مبادرة "سنبلة" في تنفيذ المشاريع في المدارس

مركز استراتيجي في إحدى مدارس المفرق

ومن بين الإنجازات الملفتة للمعلمين الذين ساهموا في تحسين وتطوير البيئة المدرسية ، يبرز مشروع المركز الاستراتيجي الذي نشأ في مدرسة الملك عبدالله الثاني للتميز، بمديرية قصبة المفرق.

المعلمة نجاح أبو الشعر تشير الى انها قادت جهود إنشاء هذا المشروع الاستراتيجي، بالشراكة مع عدد من زملائها المعلمين في المدرسة وبدعم من المجتمع المحلي، يهدف الى جمع الأفكار الابداعية واعداد دراسات مستقبلية تعتمد على معطيات الواقع، من اجل اختيار افضل البدائل لمواجهة التحديات والأحداث قبل حدوثها.

يتميز هذا المركز الاستراتيجي بالفعالية والكفاءة، ويهدف إلى تسهيل التعاون بين الإدارة والهيئة التعليمية، بالاضافة إلى تحويل أفكار المعلمين والطلاب المبدعين إلى مشاريع يمكن تنفيذها بالتعاون مع المجتمع المحلي، بحسب أبو الشعر.

منذ إنشاء المركز، تمكنوا من وضع خطة تطويرية شاملة للمدرسة، وحولوا أفكار الطلاب الإبداعية في الواقع، تضمنت هذه الأفكار إقامة مسابقات مثل تحدي القراءة وتحدي التطبيقات الالكترونية، كما تم تنظيم اجتماعات تعليمية لاستقطاب الطلاب الموهوبين ومشاركتهم في مسابقات على مستوى المملكة والعربي، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة المفيدة الأخرى.

جلسة وحديقة فَي

من بين المشاركين الفعالين في المبادرة كانت مديرية الأغوار الجنوبية من خلال مدرسة أم الهشيم الثانوية للبنات والمعلمة صابرين الحشوش، حيث قاموا بإطلاق مشروعين مميزين "جلسة وحديقة فَي" والمشروع الثاني هو "مصلى الرحمن".

وتقول الحشوش إن هدف المشروع الأول كان استغلال مساحة فارغة داخل المدرسة، حيث لاحظوا وجود الطالبات في هذا المكان الخالي من النشاطات الإيجابية، واستغلوا هذا الفراغ لإنشاء حديقة شاملة تحتوي على جلسات ومظلات يمكن استخدامها في حصص النشاط التربوي والفني والمهني.

وتوضح الحشوش، أن هذه الحديقة ساهمت في نشر الطاقة الإيجابية بين الطلاب وتحسين سير العملية التعليمية، كما أسهمت في تعزيز العلاقة بين المعلمات والطلاب.

ومن أبرز التحديات التي تواجه منطقة الأغوار الجنوبية ارتفاع درجات الحرارة في أوقات الذروة، وهنا كانت المظليات المغطاة في الحديقة تأتي بمساهمة كبيرة، حيث ساعدت الطالبات على الجلوس فيها وممارسة أنشطتهن براحة تامة.

أما فكرة "مصلى الرحمن"، هدفها توفير مكان مناسب للأشخاص الذين يرغبون في أداء الصلاة، حيث تم استغلال غرفة صفية فارغة وتحويلها إلى مصلى بالتعاون مع المجتمع المحلي ووزارة الأوقاف الإسلامية، وتوفير كافة الاحتياجات الضرورية للراغبين في استخدام هذا المصلى.

نافورة داخل المدرسة

أيضا، شاركت مديرية لواء الشوبك، مدرسة الزبيرية الاساسية للبنين، في مشروع ضمن فئة الحدائق، حيث تم انشاء نافورة داخل المدرسة، بحسب المعلم عامر خالد مرشد بني عبده.

ويقول بني عبده أن فكرة المشروع انطلقت من حاجة المدرسة الى استغلال المناطق الفارغة في حديقتها المدرسية، بهدف تحسين بيئتها المدرسية وإضفاء جمالية عليها.

نظرا لأن بني عبده هو معلم في مجال المساق المهني ولديه خبرة في مجال البناء، قاد هذا المشروع بالتعاون مع مجموعة من الطلاب والمعلمين، حيث استغرق بناء النافورة شهرين كاملين، تم تنفيذ البنية التحتية بالكامل، وتم تركيب البلاط والأضواء ودهان الجدران، بالإضافة إلى تركيب مقاعد حول النافورة، حتى أصبحت هذه المنطقة جلسة ترفيهية للطلاب، وفي بعض الأحيان يقوم المعلمون بإجراء الحصص الخارجية على المقاعد المحيطة بالنافورة لتغيير جو الدراسة وتحفيز الطلاب.

ويرى بني عبده أن مشاركة الطلاب في الأنشطة اللامنهجية أمر مهم يمنحهم شعورا بالفخر والإنجاز، ويجنون ثمار جهدهم عندما يرون أقرانهم يستخدمون هذا المكان بفاعلية.

تكلفة المشروع تقدر بحوالي 315 دينار، وتمت فيه بعض الأعمال بإنتاج ذاتي، وشارك القطاع الخاص في جزء من التمويل لضمان نجاح المشروع، بالإضافة إلى التعاون مع محلات بناء محلية، وتم استفادة من خبرة بعض المعلمين المتقاعدين الذين يمتلكون مهارات في الفن والتخطيط أيضا في تنفيذ المشروع.

"منحتنا في محنتنا"

من محافظة الطفيلة، قامت مدرسة "ذات النطاقين الأساسية" بإطلاق مشروع بعنوان "منحتنا في محنتنا" بالتعاون مع مجموعة من المعلمات ومؤسسات المجتمع المدني.

وتقول مديرة المدرسة، هيا العجارمة، أن الفكرة بدأت بوجود مساحة غير مستخدمة داخل المدرسة المستأجرة وغير مفعلة في أي نشاط، وحاولوا تحويل هذه المساحة إلى منحة بدلا من أن تكون محنة.

تعتبر العجارمة أنه كان هناك نقص في الغرف الصفية وعدم وجود صالة تستخدم لأي نشاط آخر، لذا قرروا استغلال هذه المساحة وتحويلها إلى ساحة لرياض الأطفال مع ألعاب متحركة، وعندما يكون هناك اجتماعات، يتم نقل الألعاب ووضع الطاولات والكراسي لتحويلها إلى قاعة للاجتماعات.

من التحديات التي واجهوها في البداية هي عدم قناعة الفريق بأن هذا الأمر يمكن تحقيقه نظرا لصعوبته، خاصة مع وجود مدرسة مستأجرة، كما تعد هذه المدرسة الأبعد في المحافظة، بحسب العجارمة.

هذا ويحتفل الأردن مع باقي العالم بيوم المعلم العالمي تحت شعار "المعلمون الذين نحتاج إليهم من أجل التعليم الذي نرغب به، ضرورة معالجة النقص في أعداد المعلمين على الصعيد العالمي"، ويسلط الضوء على أهمية وقف تراجع أعداد المعلمين وزيادتهم في جدول الأعمال العالمي.

كما احتفل محرك البحث "غوغل" بالمعلم بوضع رسومات وحروف طفولية معبرة على صفحته الرئيسية احتفالا بيوم المعلم العالمي. تعبر هذه الرسومات عن دور المعلم في الحفاظ على تقدم المجتمعات وتطورها، وتقديراً للمعلمين وجهودهم وتفانيهم في القيام برسالتهم بكل إخلاص وتفاني.