الرئيس يؤكد لولي العهد السعودي دعم دولة فلسطين الكامل لاستضافة المملكة كأس العالم 2034

(MENAFN
- Palestine News Network )
رام الله /PNN / أكد الرئيس محمود عباس، ترحيب فلسطين ودعمها، لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.
جاء ذلك في برقية من الرئيس محمود عباس إلى ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قال فيها، إن المملكة تمتلك مقومات استثنائية تجعل استضافتها لهذه البطولة العالمية فخراً ونجاحاً عربياً كما عودنا الأشقاء السعوديون دوماً، مؤكداً الأثر الإيجابي الكبير لتنظيم هذه البطولة في السعودية في المنطقة والعالم.
وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد رحب بقرار الاتحاد السعودي الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، مؤكدا دعمه الكامل للملف السعودي.
وأشار الاتحاد، إلى أن السعودية تمتلك المقومات كافة التي ستسهم في توفير تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي، وبرهنت على ذلك بعد استضافتها العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، وما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري، وفي ظل النهضة الشاملة على المستويات كافة، مشددا على أن هذه الاستضافة فرصة لتحقيق المزيد من التقدم للكرتين العربية والآسيوية.
وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كل الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.
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