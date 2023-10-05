Thursday, 05 October 2023 06:55 GMT

الرئيس يؤكد لولي العهد السعودي دعم دولة فلسطين الكامل لاستضافة المملكة كأس العالم 2034

10/5/2023 10:11:16 AM
(MENAFN- Palestine News Network ) رام الله /PNN / أكد الرئيس محمود عباس، ترحيب فلسطين ودعمها، لاستضافة المملكة العربية السعودية بطولة كأس العالم لكرة القدم 2034.

جاء ذلك في برقية من الرئيس محمود عباس إلى ولي العهد السعودي، رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، قال فيها، إن المملكة تمتلك مقومات استثنائية تجعل استضافتها لهذه البطولة العالمية فخراً ونجاحاً عربياً كما عودنا الأشقاء السعوديون دوماً، مؤكداً الأثر الإيجابي الكبير لتنظيم هذه البطولة في السعودية في المنطقة والعالم.

وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم قد رحب بقرار الاتحاد السعودي الترشح لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، مؤكدا دعمه الكامل للملف السعودي.

وأشار الاتحاد، إلى أن السعودية تمتلك المقومات كافة التي ستسهم في توفير تجربة استثنائية لعشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي، وبرهنت على ذلك بعد استضافتها العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية، وما تملكه من مقومات اقتصادية وإرث حضاري، وفي ظل النهضة الشاملة على المستويات كافة، مشددا على أن هذه الاستضافة فرصة لتحقيق المزيد من التقدم للكرتين العربية والآسيوية.

وكانت المملكة العربية السعودية، قد أعلنت، أمس الأربعاء، نيتها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم 2034، وفق خطة شاملة يسعى من خلالها الاتحاد السعودي لكرة القدم نحو تسخير كل الإمكانات والطاقات لتوفير تجربة رائعة وغير مسبوقة لإسعاد عشاق كرة القدم في هذا الحدث العالمي بعد النجاحات الكبيرة التي تحققت في استضافة المملكة العديد من الأحداث والفعاليات الرياضية العالمية.


MENAFN05102023000205011050ID1107196921

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث